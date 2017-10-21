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Матч "Барселона" - "Малага" может оказаться под угрозой срыва

Меры безопасности на матче чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой" будут усилены, передает Le Figaro.

Сообщается, что встреча может оказаться под угрозой срыва из-за напряженной политической ситуации.

В случае, если власти Испании сегодня объявит о временном лишении Каталонии статуса автономии то в городе возможны беспорядки, поскольку запланирован ряд демонстраций.
Теги: Барселона Малага
Сегодня, 10:58
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