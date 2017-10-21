Матч "Барселона" - "Малага" может оказаться под угрозой срыва

Меры безопасности на матче чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой" будут усилены, передает Le Figaro.Сообщается, что встреча может оказаться под угрозой срыва из-за напряженной политической ситуации.В случае, если власти Испании сегодня объявит о временном лишении Каталонии статуса автономии то в городе возможны беспорядки, поскольку запланирован ряд демонстраций.