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Евгений Ловчев: с "Амкаром" будет тяжелейший матч для "Спартака"

Эксперт и ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение о предстоящем матче премьер-лиги между красно-белыми и "Амкаром".

"Будет тяжелейший матч для "Спартака". Да, с "Севильей" красно-белые дали настоящий спектакль. Отличные передачи на ход, выходы один на один, много голов. Но дело в том, что защита "Севильи" играла очень плохо. А вот у "Амкара" очень приличная оборона. Не случайно, им никто не забивает по три мяча. У пермяков сложности с атакой. Команда в начале сезона проигрывала по 0:1, и никак не могла забить.

"Спартаку" будет сложно преодолевать хорошо организованную оборону "Амкара". Многое будет зависеть от того, забьет ли "Спартак" быстрый гол. Если это не получится, то потом будет сложнее забить. И еще, "Спартак" в этом сезоне не раз пытался удержать счет, не добивал соперника, а отходил назад. В этом случае у спартаковских ворот всегда возникали моменты", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак Амкар
Сегодня, 11:21
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(0)
№2 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 12:01) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
на фоне последних побед успех СМ не вызывает сомнений.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Спартак сможет забить три


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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