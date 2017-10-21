СМИ: Карло Анчелотти отказался возглавить "Лестер"

Бывший тренер "Баварии" Карло Анчелотти отказался возглавить "Лестер", информирует The Telegraph.Сообщается, что представители "Лестера" обратились к итальянскому специалисту, но тот ответил отказом. Теперь "лисы" рассматривают кандидатуры Клода Пюэля и Давида Вагнера.