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СМИ: Карло Анчелотти отказался возглавить "Лестер"

Бывший тренер "Баварии" Карло Анчелотти отказался возглавить "Лестер", информирует The Telegraph.

Сообщается, что представители "Лестера" обратились к итальянскому специалисту, но тот ответил отказом. Теперь "лисы" рассматривают кандидатуры Клода Пюэля и Давида Вагнера.
Теги: Лестер Анчелотти
Сегодня, 11:25
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№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Рейнгольда возьмите - он лучше всех разбирается в футболе )))

а я считаю лучше всех в мире в футболе разбирается Генка Орлов.
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольда возьмите - он лучше всех разбирается в футболе )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Возьмите качалкина,он уже подрос


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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