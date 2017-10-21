Сборная Чили не включила Клаудио Браво в командный WhatsApp

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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10:20
Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
Вчера, 23:15
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (6)
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (6)
Вчера, 23:10
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
Вчера, 23:08
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Вчера, 22:37
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Вчера, 21:35
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
Вчера, 20:47
"Зенит" поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 16-е место (28)
"Зенит" поднялся в клубном рейтинге УЕФА на 16-е место (28)
Вчера, 20:00
Игорь Лебедев: не надо махать паспортом и кричать: "Я русский, ставьте меня в основу" (13)
Игорь Лебедев: не надо махать паспортом и кричать: "Я русский, ставьте меня в основу" (13)
Вчера, 19:43
Массимо Каррера: проигрышу ЦСКА "Базелю" я не радовался (7)
Массимо Каррера: проигрышу ЦСКА "Базелю" я не радовался (7)
Вчера, 19:24
Роберто Донадони отказал сборной Италии
Роберто Донадони отказал сборной Италии
Вчера, 19:17
Александр Селихов: с Плетикосой переписываемся по телефону (2)
Александр Селихов: с Плетикосой переписываемся по телефону (2)
Вчера, 18:26
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (11)
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (11)
Вчера, 18:10
Ригони, Краневиттер, Паредес и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией (14)
Ригони, Краневиттер, Паредес и Месси вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией (14)
Сборная Чили не включила Клаудио Браво в командный WhatsApp
Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво не был включен в чат игроков сборной Чили в WhatsApp.
Чилийцы таким образом решили наказать капитана команды за комментарии его жены, которая ранее критически высказалась о причинах провала сборной и непопадания на ЧМ-2018.
Чилийцы таким образом решили наказать капитана команды за комментарии его жены, которая ранее критически высказалась о причинах провала сборной и непопадания на ЧМ-2018.
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