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Сборная Чили не включила Клаудио Браво в командный WhatsApp

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво не был включен в чат игроков сборной Чили в WhatsApp.

Чилийцы таким образом решили наказать капитана команды за комментарии его жены, которая ранее критически высказалась о причинах провала сборной и непопадания на ЧМ-2018.
Теги: Сборная Чили Браво
Сегодня, 11:53
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А Видаля включили. Правильно, как на бухалово собираться, если сигнал дать некому.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
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