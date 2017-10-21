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Жозе Моуринью: в том, что моих игроков критикуют, виноват я

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает себя виноватым в участившейся критике футболистов со стороны СМИ.

"В том, что моих игроков критикуют, виноват я, поскольку люди привыкли, что мои команды добиваются хороших результатов и выигрывают титулы.

Я уже могу представить, что, когда это случится, нас будут критиковать ещё сильнее, чем сейчас. Однако это не проблема", - цитирует Моуринью "Газета.Ru".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:23) #
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online

Гений и люди, завистливые, грязные .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
умеет Маур взбодрить СМИ! laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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