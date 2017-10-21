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СМИ: ЦСКА предложил Адису Яховичу контракт с зарплатой 1,3 млн евро в год

ЦСКА предложил македонскому нападающему клуба "Гёзтепе" Адису Яховичу контракт с зарплатой € 1,3 млн в год, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Fanatik.

Сообщается, что российский клуб намерен заполучить 30-летнего футболиста по окончании нынешнего сезона, когда у него истечёт контракт с турецкой командой. Также отмечается, что сам Яхович продолжает вести переговоры с "Гёзтепе" о продлении соглашения.

Напомним, Яхович с 2014 по 2016 год выступал в "Крыльях Советов". В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в девяти матчах забил 11 голов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:14
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14
(1)
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Пивовед
как Думбия


Да с удовольствием, только в том состоянии, в котором он пришел первый раз...

примерно сорокА-пятидесятипятилетним ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:46) #
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Цитата: Пивовед
как Думбия


Да с удовольствием, только в том состоянии, в котором он пришел первый раз...
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
Думается мне, на 1,3 миллиона можно найти 31-летнего форварда и получше. Не?

С этим согласен. Возникает вопрос, что случилось с вашим селекционным отделом?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: PanoV
Меньше?


И/или младше...

чем Думбия ?

Бамбарбия.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:44) #
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Цитата: PanoV
Потому и свободный агент Яхович.


Думается мне, на 1,3 миллиона можно найти 31-летнего форварда и получше. Не?

Цитата: Бриг
ЦСКА поменял политику?..


СМИ не поменяли методы...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 12:39) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА поменял политику?..Через два года куда его девать будут?..Как-то сомнительно
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
smile smile smile
Регистрация: 15.08.2013
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
И/или младше...

Есть мнение, что в последнее время выбирать вам не приходится. Потому и свободный агент Яхович.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Во-первых ему 30 лет! Это что брать его на 1 сезон? В дальнейшем и не скинуть его.
Во-вторых подпишет конечно он контракт с нынешним клубом. Чел лучший бомбардир команды, поимеет с клуба и побольше 1.3 млн.
Да и есть уже у нас такой форфард, Оланаре звать...
Регистрация: 22.11.2009
№5 Написал: Angelsh (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (4)
online

Гинер купит 30-летнего футболиста? Даже не смешно. Они в это время 18-20 летних ищут по всему миру.
Регистрация: 19.07.2016
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: PanoV
Меньше?


И/или младше...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
СМИ врут, как всегда...

Меньше?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (5)

СМИ врут, как всегда...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:22) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не верится что-то.Возрастной слишком.Гинер таких не брал никогда.
Регистрация: 27.07.2013
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