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Мбаппе, Жезус и Дембеле - претенденты на награду Golden Boy

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус и хавбек "Барселоны" Усман Дембеле включены в список претендентов на награду Golden Boy-2017, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Победитель будет назван 23 октября, передает goal.com.
Сегодня, 12:32
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Тут без вариантов в этом году.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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