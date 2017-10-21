Мбаппе, Жезус и Дембеле - претенденты на награду Golden Boy

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус и хавбек "Барселоны" Усман Дембеле включены в список претендентов на награду Golden Boy-2017, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.Победитель будет назван 23 октября, передает goal.com.