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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: задача ЦСКА улучшить и качество игры, и турнирные показатели
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем ЦСКА - "Зенит" дал интервью клубной пресс-службе.
— В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?
— Играя против ПФК ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом». Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С «Ростовом» открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.
— Как решаете проблему?
— Мы очень серьёзно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.
— У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.
— Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.
— Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?
— Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.
ПФК ЦСКА
— В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?
— Играя против ПФК ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом». Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С «Ростовом» открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.
— Как решаете проблему?
— Мы очень серьёзно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.
— У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.
— Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.
— Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?
— Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.
ПФК ЦСКА
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