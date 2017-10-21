Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: задача ЦСКА улучшить и качество игры, и турнирные показатели

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем ЦСКА - "Зенит" дал интервью клубной пресс-службе.

— В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

— Играя против ПФК ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом». Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С «Ростовом» открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.

— Как решаете проблему?

— Мы очень серьёзно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

— У армейцев сейчас непростой календарь, впереди серия матчей на выезде.

— Я всегда очень спокойно отношусь к подобным вещам. С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу.

— Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации?

— Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Если мы проипём Зениту, но покажем при этом добротную игру, то ты МОЛОДЕЦ, а если проёп будет как с Базелем, то я сильно усомнюсь в профпригодности Ганчаренко
Регистрация: 10.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.