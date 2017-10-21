Тимофей Калачев выбыл на несколько недель из-за травмы

К сожалению, Тимофей Калачев пропустит несколько недель из-за травмы https://t.co/xJKSYbs8yU pic.twitter.com/aEcphIWHfO — Football Club Rostov (@rostovfc) October 21, 2017

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев получил травму и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.36-летний футболист на тренировке травмировал голеностоп, восстановление займет несколько недель.