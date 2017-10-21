Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тимофей Калачев выбыл на несколько недель из-за травмы

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев получил травму и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

36-летний футболист на тренировке травмировал голеностоп, восстановление займет несколько недель.

Теги: Ростов Калачев
Сегодня, 13:22
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: следующий (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Что за беда у Ростова. Итак играть некому, а еще немногие оставшиеся травмируются.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья!
Регистрация: 27.07.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.