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Дубль Кротова помог "Уфе" отыграться в Хабаровске

В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Уфа" на выезде сыграла вничью с клубом "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России. 14 тур

"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:2

Голы: Димидко, 15, 39, Кротов, 57, 73

"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, (Гришко, 90), Никифоров, (Корян 90), Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович, (Христов, 78).

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 84), Сысуев, (Фатаи, 87), Игбун.

Предупреждения: Аликин, 35, Савичев, 90+1.
Теги: Уфа СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:29
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8
(1)
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Cнова хочется "вперде"?-
Удивляется Бабетта.
Странно зто, странно это,
Странно это - быть беде!

Где тот лрежний, бравый СКА?
А всего прошло-то с лета...
Ставим точку здесь. Тоска...
Здесь у нас конец куплета.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:21) #
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Цитата: Пивовед
Пожалуйста, Фельдмаршал.

Чё сразу обзываться то?
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Пивовед
не арендован, а продан в Уфу в 15 году.

так-то пареньку 14 февраля 25 лет уже будет..

Все, забыли.

Спасибо, Кэп

Пожалуйста, Фельдмаршал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:13) #
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Цитата: Пивовед
не арендован, а продан в Уфу в 15 году.

так-то пареньку 14 февраля 25 лет уже будет..

Все, забыли.

Спасибо, Кэп
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
О! - а Кротов наш же паренек???

не арендован, а продан в Уфу в 15 году.

так-то пареньку 14 февраля 25 лет уже будет..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:00) #
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  •  (4)

О! - а Кротов наш же паренек???
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
СКА, проведя на отлично первый тайм, вторую половину провалил. Уфа, благодаря двум голами Кротова ушла от поражения.Одно на мой взгляд не понятно, почему Уфа не стала дожимать армейцев, а перевела игру в спокойное русло, согласившись на ничью.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:53) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять судья начудил.Почему игрока,который играет руками перед пустой рамкой не удаляют с поля?Потому что судят по понятиям.Нельзя разрушать игру честными решениями)Вот если бы Наваловский ногу пополам сломал,тогда наверное...


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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