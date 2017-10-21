Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:20
Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
Вчера, 23:15
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Вчера, 23:10
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
Вчера, 23:08
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Вчера, 22:37
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Вчера, 21:35
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
Дубль Кротова помог "Уфе" отыграться в Хабаровске
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Уфа" на выезде сыграла вничью с клубом "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России. 14 тур
"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:2
Голы: Димидко, 15, 39, Кротов, 57, 73
"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, (Гришко, 90), Никифоров, (Корян 90), Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович, (Христов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 84), Сысуев, (Фатаи, 87), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 35, Савичев, 90+1.
Чемпионат России. 14 тур
"СКА-Хабаровск" - "Уфа" - 2:2
Голы: Димидко, 15, 39, Кротов, 57, 73
"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, (Гришко, 90), Никифоров, (Корян 90), Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович, (Христов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 84), Сысуев, (Фатаи, 87), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 35, Савичев, 90+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.