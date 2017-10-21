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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
Вчера, 23:15
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Вчера, 23:10
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
Вчера, 23:08
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Вчера, 22:37
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Вчера, 21:35
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Тосно"- "Ростов": стартовые составы
"Тосно" и "Ростов" огласили составы на матч 14-го тура чемпионата России.
"Тосно": Юрченко, Кутин, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Труич, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мелкадзе, Карвальо, Казаев.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
"Тосно": Юрченко, Кутин, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Труич, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мелкадзе, Карвальо, Казаев.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
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