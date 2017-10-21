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"Тосно"- "Ростов": стартовые составы

"Тосно" и "Ростов" огласили составы на матч 14-го тура чемпионата России.

"Тосно": Юрченко, Кутин, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Труич, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мелкадзе, Карвальо, Казаев.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян, Могилевец, Думбия, Дядюн.

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Ионов, Киреев, Зуев, Майер, Кинтеро, Бухаров, Шомуродов.
Теги: Тосно Ростов
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Самого опасного Калачева нет.Победы лесникам.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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