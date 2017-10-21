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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
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"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
Сергей Семак: ничьей со "СКА-Хабаровском" расстроены
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался относительно матча 14-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском" (2:2).
"У нас и в первом тайме было много моментов, и во втором тайме тоже Результатом расстроены. На мой взгляд, должны были выигрывать сегодня, но футбол есть футбол.
Стандарты — единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. В перерыве сказали ребятам, что мы ни в коем случае не должны проиграть. Создали большое количество моментов, но нужно забивать", - передает слова Семака "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
"У нас и в первом тайме было много моментов, и во втором тайме тоже Результатом расстроены. На мой взгляд, должны были выигрывать сегодня, но футбол есть футбол.
Стандарты — единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. В перерыве сказали ребятам, что мы ни в коем случае не должны проиграть. Создали большое количество моментов, но нужно забивать", - передает слова Семака "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
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