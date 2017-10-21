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Сергей Семак: ничьей со "СКА-Хабаровском" расстроены

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался относительно матча 14-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском" (2:2).

"У нас и в первом тайме было много моментов, и во втором тайме тоже Результатом расстроены. На мой взгляд, должны были выигрывать сегодня, но футбол есть футбол.

Стандарты — единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. В перерыве сказали ребятам, что мы ни в коем случае не должны проиграть. Создали большое количество моментов, но нужно забивать", - передает слова Семака "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 14:15
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