Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Енисей" дома разгромил "Шинник"

"Енисей" дома с крупным счетом обыграл "Шинник" в матче 19-го тура первенства ФНЛ т продлил свою беспроигрышную серию до 14 встреч.

Первенство ФНЛ. 19-й тур

"Енисей" – "Шинник" – 4:1

Голы: Кутьин, 13, 89. Козлов, 39, Ломакин, 66, – Булия, 57.

"Енисей": Филиппов, Рожков, Чичерин, Васильев, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Исаев, Кутьин, Козлов, Комков.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Дроздов, Щадин, Самойлов, Нарылков, Булия, Низамутдинов, Безлихотнов.
Теги: Енисей Шинник
Сегодня, 14:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.