"Енисей" дома разгромил "Шинник"

"Енисей" дома с крупным счетом обыграл "Шинник" в матче 19-го тура первенства ФНЛ т продлил свою беспроигрышную серию до 14 встреч.Первенство ФНЛ. 19-й турГолы: Кутьин, 13, 89. Козлов, 39, Ломакин, 66, – Булия, 57.: Филиппов, Рожков, Чичерин, Васильев, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Исаев, Кутьин, Козлов, Комков.: Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Дроздов, Щадин, Самойлов, Нарылков, Булия, Низамутдинов, Безлихотнов.