Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:20
Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
Вчера, 23:15
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Мончи: "Севилья" не заслужила такого разгрома от "Спартака" (7)
Вчера, 23:10
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
"Спартак" установит на домашнем стадионе мемориальную доску в память о погибших болельщиках (2)
Вчера, 23:08
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах (18)
Вчера, 22:37
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Пол Скоулз: Моуриньо проник под кожу Конте
Вчера, 21:35
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей (24)
"Енисей" дома разгромил "Шинник"
"Енисей" дома с крупным счетом обыграл "Шинник" в матче 19-го тура первенства ФНЛ т продлил свою беспроигрышную серию до 14 встреч.
Первенство ФНЛ. 19-й тур
"Енисей" – "Шинник" – 4:1
Голы: Кутьин, 13, 89. Козлов, 39, Ломакин, 66, – Булия, 57.
"Енисей": Филиппов, Рожков, Чичерин, Васильев, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Исаев, Кутьин, Козлов, Комков.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Дроздов, Щадин, Самойлов, Нарылков, Булия, Низамутдинов, Безлихотнов.
Первенство ФНЛ. 19-й тур
"Енисей" – "Шинник" – 4:1
Голы: Кутьин, 13, 89. Козлов, 39, Ломакин, 66, – Булия, 57.
"Енисей": Филиппов, Рожков, Чичерин, Васильев, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Исаев, Кутьин, Козлов, Комков.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Дроздов, Щадин, Самойлов, Нарылков, Булия, Низамутдинов, Безлихотнов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.