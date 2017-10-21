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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: судейство оставляет желать лучшего, не дали красную карточку
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитров на матче 14-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (2:2).
На 65-й минуте защитник Наваловский остановил мяч рукой, за что получил желтую карточку, когда уфимские футболисты требовали показать красную.
"Судейство оставляет желать лучшего, бывают моменты, когда не дают желтую карточку, а тут не дали красную. Мое мнение, что была красная. Может я ошибаюсь, поэтому прошу просто разъяснить.
Ребята молодцы, старались, выдали очень хороший второй тайм, смогли отыграться. Хорошо, что мы сыграли вничью, мы ей рады, потому что было очень тяжело", - цитирует Газизова ТАСС.
На 65-й минуте защитник Наваловский остановил мяч рукой, за что получил желтую карточку, когда уфимские футболисты требовали показать красную.
"Судейство оставляет желать лучшего, бывают моменты, когда не дают желтую карточку, а тут не дали красную. Мое мнение, что была красная. Может я ошибаюсь, поэтому прошу просто разъяснить.
Ребята молодцы, старались, выдали очень хороший второй тайм, смогли отыграться. Хорошо, что мы сыграли вничью, мы ей рады, потому что было очень тяжело", - цитирует Газизова ТАСС.
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