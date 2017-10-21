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Бранислав Иванович: мое мнение – с лимитом у России ничего не получится

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович не считает, что лимит на легионеров помогает развиваться российскому футболу.

"Думаю, Россия сделала лимит только из-за чемпионата мира. Мое мнение – с лимитом ничего не получится.

Игроки, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за российского паспорта", - цитирует Ивановича ТАСС.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 15:07
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(1)
№5 Написал: ZeArt (Сегодня, 15:31) #
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online

Все здравомыслящие люди это осознают.
Регистрация: 15.07.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 15:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
аким еще образом всякие Ионовы будут получать зарплату звезд мирового

после ЧМ18 когда его и треском провалят ....вообще футбола может не стать! ...и вся эта шушара останется без копья!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: metis Riga (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Долой лимит!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:20) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мнение клубов,руководителей и логики тут не учитывают.Царь сказал лимит,значит лимит.Тем более как иначе откаты агенты будут получать и каким еще образом всякие Ионовы будут получать зарплату звезд мирового футбола?Тогда же играть надо будет,пахать,соревноваться с легами в честной борьбе.Тогда же наша сборная станет играть хуже.Ведь оттого что в нее от безысходности приглашают игроков,которые за свой клуб ничего не показывают годами футбол явно выигрывает.Сразу же видно)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:09) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так вся страна это понимает... Но есть пару "чужаков", которые занимают не свойственные им места!
Регистрация: 8.08.2016
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