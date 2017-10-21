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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
ЦСКА в молодежном первенстве обыграл "Зенит"
В матче 14-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле "Зенит".
Молодежное первенство
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 3:2
Голы: Матвийчук, 14, Жиронкин, 31, Пухов, 57, Макеев, 70 (пен.), 90 (пен.)
ЦСКА: Кырнац, Мацхарашвили (Волков, 77), Анисимов, Козлов, Леонов, Станисавлевич, Пухов (Рубенис, 86), Тикнизян, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 70), Матвийчук (Неплюев, 84)
"Зенит": Рыбиков, Казаков (Анисимов, 70), Алоян, Кириллов (Макеев, 63), Байрамов, Бойцов, Синяк, Плотников (Андреев, 72), Тарасов (Скроботов, 86), Воробьёв (Левин, 63), Денисов (Бачинский, 63)
Предупреждения: Пухов, 36, Бойцов, 69
Молодежное первенство
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 3:2
Голы: Матвийчук, 14, Жиронкин, 31, Пухов, 57, Макеев, 70 (пен.), 90 (пен.)
ЦСКА: Кырнац, Мацхарашвили (Волков, 77), Анисимов, Козлов, Леонов, Станисавлевич, Пухов (Рубенис, 86), Тикнизян, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 70), Матвийчук (Неплюев, 84)
"Зенит": Рыбиков, Казаков (Анисимов, 70), Алоян, Кириллов (Макеев, 63), Байрамов, Бойцов, Синяк, Плотников (Андреев, 72), Тарасов (Скроботов, 86), Воробьёв (Левин, 63), Денисов (Бачинский, 63)
Предупреждения: Пухов, 36, Бойцов, 69
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