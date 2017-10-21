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ЦСКА в молодежном первенстве обыграл "Зенит"

В матче 14-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле "Зенит".

Молодежное первенство

14 тур

ЦСКА - "Зенит" 3:2

Голы: Матвийчук, 14, Жиронкин, 31, Пухов, 57, Макеев, 70 (пен.), 90 (пен.)

ЦСКА: Кырнац, Мацхарашвили (Волков, 77), Анисимов, Козлов, Леонов, Станисавлевич, Пухов (Рубенис, 86), Тикнизян, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 70), Матвийчук (Неплюев, 84)

"Зенит": Рыбиков, Казаков (Анисимов, 70), Алоян, Кириллов (Макеев, 63), Байрамов, Бойцов, Синяк, Плотников (Андреев, 72), Тарасов (Скроботов, 86), Воробьёв (Левин, 63), Денисов (Бачинский, 63)

Предупреждения: Пухов, 36, Бойцов, 69
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:07
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(0)
№1 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не рассчитал судья. На еще один пенальти времени не хватило. wink
Регистрация: 22.09.2009
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