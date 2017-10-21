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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселона" предложит Лионелю Месси пожизненный контракт
"Барселона" предложит форварду Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщил генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау.
"Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея заключается в том, чтобы Лео, выступающий за клуб уже долгое время, оставался в "Барселоне" на всю жизнь, потому что он икона. После его карьеры мы хотим, чтобы он оставался в клубе", - цитирует Грау ESPN.
"Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея заключается в том, чтобы Лео, выступающий за клуб уже долгое время, оставался в "Барселоне" на всю жизнь, потому что он икона. После его карьеры мы хотим, чтобы он оставался в клубе", - цитирует Грау ESPN.
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