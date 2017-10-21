Восьмёрка как бесконечность. «Ростов» снова не выиграл

После впечатляющего старта «Ростов» угодил в широченную полосу неудач. Леонид Кучук считает, что ничья в гостях с «Тосно» – не из таких результатов, но она довела безвыигрышную серию жёлто-синих в чемпионате до 8-ми матчей.Составы «Тосно» и «Ростова» отличались кардинально: команда Парфёнова играла редкие по нынешним временам 4-2-2-2 с двумя выдвинутыми форвардами, «Ростов» же как обычно вышел с пятью защитниками и одним нападающим, при этом одним из членов группы атаки был Байрамян, который частенько играет латераля.Однако на поле расстановочные акценты не проявлялись: «Ростов» даже больше владел мячом, пытаясь конструировать свои атаки через пас. Хозяева парились меньше и оперативно забрасывали мяч на Маркова с Заболотным, чтобы быстро пройти полузащиту соперника. Соответственно, мячом тосненцы владели поменьше, но это не имело никакого значения.С первых минут игра пошла жёсткая – уже через 15 секунд после начала встречи Александр Гацкан дал понять Маркову, что легко не будет. Футболисты друг друга не щадили, что было ожидаемо, всё же и «Тосно» является силовой командой, и «Ростов» во главе с Гацканом готов дать бой кому угодно.В результате Москалёв был вынужден свистеть примерно каждую минуту, а команды, ежели нарушение случалось на чужой половине поля, не задумываясь отправляли в штрафную свой высокорослый десант и подавали.Так и был забит первый мяч: на подачу Полетановича с фланга откликнулся Марков, который тихо-мирно в тени Заболотного забил уже 5-й гол в сезоне. Так что возможно Черчесову ещё придётся подумать, кого из нападающих команды Дмитрия Парфёнова брать в сборную.У «Ростова» на это никто не претендует: в последних 4 встречах чемпионата дончане забили лишь однажды, да и то в проигранном хабаровском матче. Тосненцы после своего гола стали играть ещё внимательнее, а ростовчане не могли предложить ничего нового. Леониду Кучуку только оставалось негодовать по поводу медленных перепасовок и первых передач, летящих в руки вратарю соперника.Тем не менее, две возможности отыграться «Ростов» имел. В первом из эпизодов Дядюн удачно поборолся за мяч и скинул его Байрамяну, который ударом с лини штрафной проверил перекладину и Юрченко (первая, в отличие от второго, оказалась готова). Под занавес тайма Гацкан нашёл отличным пасом забегающего Паршивлюка, но Сергей из угла штрафной не попал в ворота. И всё-таки в созидании «Ростов» вразумителен не был.Поэтому в перерыве Кучук отважился сразу на две замены. Поскольку Калачёва не оказалось даже в запасе, на поле выбежали Ионов с Зуевым. Правда, за 10 минут, которые прошли перед сообщением комментатора Павла Богданова о готовящейся третьей замене, пару опасных подходов сообразило «Тосно».Но поскольку цели своей они не достигли, «Ростову» для выравнивания счёта хватило одной простой атаки. Тосненцы справились с забросом в штрафной, но Труйич на подборе явно расслабился, пустил вперёд Зуева и, проиграв позицию, подрезал игрока «Ростова». Глупый, но бесспорный пенальти реализовал центральный защитник Ингасон. Тут стоит вспомнить, что матч прошлого тура «Ростов» проиграл потому что Майер растолкал всех и не забил 11-метровый.После пропущенного мяча хозяева атаковали чуть больше, Чернов даже умел возможность пробить с угла вратарской, но и «Ростову» отступать было некуда. За спиной команда имела 7-матчевую беспобедную серию в Премьер-лиге, поэтому Кучук на 68-й минуте сменил центрального защитника Макеева на игрока атакующего плана Шомуродова. Элдор тут же имел момент, добивая мяч с линии ворот после неудачного для Ионова выхода 1 на 1.Отрадно было видеть, что в оставшееся время при равном счёте обе команды пытались именно добыть победу, а не отстоять ничью. И даже жаль, что из-за малого количества замен во 2-м тайме (Парфёнов вынужденно заменил Полетановича уже в 1-м), Москалёв добавил лишь одну минуту, в течение которой Дугалич бросился под удар Зуева и своим телом спас ворота от расстрела, а тосненцы чуть не убежали в опаснейшую контратаку. Незадолго до того Песьякову пришлось вытаскивать мяч из девятки. Всё закончилось интересно и, пожалуй, справедливо – обе команды поражения не заслуживали.Другое дело, что в нынешней ситуации «Ростову» очень важно было наконец удержать победу. Но Леонид Кучук спокоен (или делает вид): «Всё придёт, всему своё время». Главное, чтобы победы начали приходить до того, как белорусскому тренеру придёт уведомление об отставке. Стартом сезона он задал высокую планку ожиданий, выдерживать которую в нынешнем состоянии команда не может. Хотя нельзя не согласиться с Кучуком, что выездная ничья с «Тосно» – результат неплохой. Ни те, ни другие, безусловно, не должны бороться за выживание, если говорить о последних двух строчках.