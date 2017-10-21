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"Оренбург" сыграл вничью с "Авангардом"

В матче 19-го тура ФНЛ "Оренбург" сыграл вничью с курским "Авангардом" – 1:1.

ФНЛ

19 тур

"Оренбург" - "Авангард" К 1:1

Голы: Коробов, 23, Мамтов, 59

"Оренбург": Фролов, Ойеволе, Удалый, Малых, Андреев, Бегич, Парняков, Попов, (Васиев, 46), Ефремов, Чиркин, Мамтов.

"Авангард": Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Митасов, Альшин, Гурфов, Коробов, Нетфуллин, Аппаев.

Предупреждения: Андреев, 22
Теги: Оренбург Авангард
Сегодня, 16:15
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