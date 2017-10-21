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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
"Оренбург" сыграл вничью с "Авангардом"
В матче 19-го тура ФНЛ "Оренбург" сыграл вничью с курским "Авангардом" – 1:1.
ФНЛ
19 тур
"Оренбург" - "Авангард" К 1:1
Голы: Коробов, 23, Мамтов, 59
"Оренбург": Фролов, Ойеволе, Удалый, Малых, Андреев, Бегич, Парняков, Попов, (Васиев, 46), Ефремов, Чиркин, Мамтов.
"Авангард": Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Митасов, Альшин, Гурфов, Коробов, Нетфуллин, Аппаев.
Предупреждения: Андреев, 22
ФНЛ
19 тур
"Оренбург" - "Авангард" К 1:1
Голы: Коробов, 23, Мамтов, 59
"Оренбург": Фролов, Ойеволе, Удалый, Малых, Андреев, Бегич, Парняков, Попов, (Васиев, 46), Ефремов, Чиркин, Мамтов.
"Авангард": Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Митасов, Альшин, Гурфов, Коробов, Нетфуллин, Аппаев.
Предупреждения: Андреев, 22
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