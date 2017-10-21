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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 19-го тура ФНЛ
"Челси" одержал волевую победу над "Уотфордом"
Чемпионат Англии
9 тур
"Челси" - "Уотфорд" 4:2
Голы: Родригес, 12, Дукуре, 45+2, Перейра, 49, Батшуайи, 71, Аспиликуэта, 87, Батшуайи, 90+5
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Виллиан, 68), Кэхилл, Луис, Рюдигер, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Родригес (Дзаппакоста, 86), Мората (Батшуайи, 61)
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Холебас, Бритос, Кабазель, Мариаппа (Грэй, 90), Клеверли, Дукуре, Перейра (Каррильо, 65), Дини (Уотсон, 80), Ришарлисон
Предупреждения: Холебас, 13, Мариаппа, 19, Рюдигер, 23, Мората, 56, Фемения, 78
9 тур
"Челси" - "Уотфорд" 4:2
Голы: Родригес, 12, Дукуре, 45+2, Перейра, 49, Батшуайи, 71, Аспиликуэта, 87, Батшуайи, 90+5
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Виллиан, 68), Кэхилл, Луис, Рюдигер, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Родригес (Дзаппакоста, 86), Мората (Батшуайи, 61)
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Холебас, Бритос, Кабазель, Мариаппа (Грэй, 90), Клеверли, Дукуре, Перейра (Каррильо, 65), Дини (Уотсон, 80), Ришарлисон
Предупреждения: Холебас, 13, Мариаппа, 19, Рюдигер, 23, Мората, 56, Фемения, 78
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