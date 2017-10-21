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"Челси" одержал волевую победу над "Уотфордом"

Чемпионат Англии

9 тур

"Челси" - "Уотфорд" 4:2

Голы: Родригес, 12, Дукуре, 45+2, Перейра, 49, Батшуайи, 71, Аспиликуэта, 87, Батшуайи, 90+5

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Виллиан, 68), Кэхилл, Луис, Рюдигер, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Родригес (Дзаппакоста, 86), Мората (Батшуайи, 61)

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Холебас, Бритос, Кабазель, Мариаппа (Грэй, 90), Клеверли, Дукуре, Перейра (Каррильо, 65), Дини (Уотсон, 80), Ришарлисон

Предупреждения: Холебас, 13, Мариаппа, 19, Рюдигер, 23, Мората, 56, Фемения, 78
Сегодня, 16:32
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
отличный бой и важная победа!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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