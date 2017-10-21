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Леонид Кучук: ничья с "Тосно" для нас положительный результат

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Тосно" в матче 14-го тура чемпионата России.

"Ничейный результат для нас положительный. Нам противостоял "Тосно", который нас сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже. Пусть, мы давно не выигрывали, мы довольны результатом. Мы идем своим путем, и я благодарен команде, что она не упала духом и после перерыва играла на победу. Все придет, всему свое время", - сказал Кучук.
Теги: Кучук Ростов Тосно
Сегодня, 16:34
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(0)
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: venera
Кучук как наш Петраков из Томи--фсё пучком в команде,хотя и в зоне вылета в ПФЛ,Ростов в зоне вылета в ФНЛ

Пусть, мы давно не выигрывали, мы довольны результатом. Мы идем своим путем

чё молотит,сам то хоть понимает,что говорит

жалко мужиков


Ну, а что ему говорить? Жаловаться на судьбу? Говорить всё плохо и мы все умрём?
Вся основа перед сезоном за бесплатно ушла кто куда, потом ещё и Мевлю в Зенит уж не знаю продали или просто отпустили. Невезуха в последних матчах. Так что при таких обстоятельствах ещё всё не плохо.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 17:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Кучук как наш Петраков из Томи--фсё пучком в команде,хотя и в зоне вылета в ПФЛ,Ростов в зоне вылета в ФНЛ

Пусть, мы давно не выигрывали, мы довольны результатом. Мы идем своим путем

чё молотит,сам то хоть понимает,что говорит

жалко мужиков
Регистрация: 15.04.2009
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