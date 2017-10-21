Леонид Кучук: ничья с "Тосно" для нас положительный результат

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Тосно" в матче 14-го тура чемпионата России."Ничейный результат для нас положительный. Нам противостоял "Тосно", который нас сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже. Пусть, мы давно не выигрывали, мы довольны результатом. Мы идем своим путем, и я благодарен команде, что она не упала духом и после перерыва играла на победу. Все придет, всему свое время", - сказал Кучук.