Дмитрий Парфенов: были моменты, но не смогли довести до забитого мяча

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова"."Когда ты выигрываешь, а соперник отыгрывается, это потеря очков. Претензий по отдаче к игрокам нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.Замены "Ростова" не сыграли. Они как играли, так и играли. У нас была задача не удержать счет, а развить успех. Были моменты, но не смогли довести до забитого мяча", - сказал Парфенов.