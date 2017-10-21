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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анонс 19-го тура ФНЛ
Дмитрий Парфенов: были моменты, но не смогли довести до забитого мяча
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова".
"Когда ты выигрываешь, а соперник отыгрывается, это потеря очков. Претензий по отдаче к игрокам нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.
Замены "Ростова" не сыграли. Они как играли, так и играли. У нас была задача не удержать счет, а развить успех. Были моменты, но не смогли довести до забитого мяча", - сказал Парфенов.
"Когда ты выигрываешь, а соперник отыгрывается, это потеря очков. Претензий по отдаче к игрокам нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.
Замены "Ростова" не сыграли. Они как играли, так и играли. У нас была задача не удержать счет, а развить успех. Были моменты, но не смогли довести до забитого мяча", - сказал Парфенов.
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