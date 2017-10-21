Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет

Автор забитого мяча в ворота «Ростова», один из лидеров бомбардирской гонки РФПЛ, нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от ничьей с донским клубом и ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России, передаёт корреспондент– Тяжелая игра. «Ростов» – неприятный, организованный соперник, с ними тяжело играть. Забили быстрый гол. Затем на нас, видимо, начал давить этот гол, сели в оборону. Последнего паса не хватало. Владимир Бесчастных поработает с нами, улучшим. При счёте 1:0 соперник раскрылся, поэтому проходили контратаки. Во 2-м тайме выровняли игру, пропустили ненужный гол с пенальти. Не знаю, был ли он. Лучше бы мы выиграли и я не забил бы.– Задача – забивать в каждом матче, а дальше в конце посмотрим.– Не знаю, не думал об этом, честно. Рад, что Забу (Антона Заболотного - прим.ред.) вызывают, потому что вижу, как он работает на каждой тренировке и в каждом матче. Попасть в сборную, конечно, хочется, об этом мечтают все российские футболисты.– Нет, пока Заба не является таким авторитетом в сборной (смеётся).– Не сказал бы, при обороне я всегда играю по опорному полузащитнику. А в атаке мы играем по ситуации, значит, сегодня такие ситуации были.– Учитывая, где мы играем, будет тяжело. Играем на малой арене, будет не очень хорошего качества поля, там любой команде тяжело. Будем стараться пройти дальше.