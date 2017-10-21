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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет
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Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет
Автор забитого мяча в ворота «Ростова», один из лидеров бомбардирской гонки РФПЛ, нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от ничьей с донским клубом и ответил на вопросы о возможном вызове в сборную России, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Тяжелая игра. «Ростов» – неприятный, организованный соперник, с ними тяжело играть. Забили быстрый гол. Затем на нас, видимо, начал давить этот гол, сели в оборону. Последнего паса не хватало. Владимир Бесчастных поработает с нами, улучшим. При счёте 1:0 соперник раскрылся, поэтому проходили контратаки. Во 2-м тайме выровняли игру, пропустили ненужный гол с пенальти. Не знаю, был ли он. Лучше бы мы выиграли и я не забил бы.
– Вы забили уже 5-й мяч, почти догнали Промеса. Думаете о гонке бомбардиров?
– Задача – забивать в каждом матче, а дальше в конце посмотрим.
– Ждёте звонка Станислава Черчесова?
– Не знаю, не думал об этом, честно. Рад, что Забу (Антона Заболотного - прим.ред.) вызывают, потому что вижу, как он работает на каждой тренировке и в каждом матче. Попасть в сборную, конечно, хочется, об этом мечтают все российские футболисты.
– Не просили Антона замолвить словечко?
– Нет, пока Заба не является таким авторитетом в сборной (смеётся).
– Вы сегодня даже располагались больше впереди, чем Заболотный. Это тренерская установка?
– Не сказал бы, при обороне я всегда играю по опорному полузащитнику. А в атаке мы играем по ситуации, значит, сегодня такие ситуации были.
– Насколько тяжело будет в кубковом матче с «Томью»?
– Учитывая, где мы играем, будет тяжело. Играем на малой арене, будет не очень хорошего качества поля, там любой команде тяжело. Будем стараться пройти дальше.
– Тяжелая игра. «Ростов» – неприятный, организованный соперник, с ними тяжело играть. Забили быстрый гол. Затем на нас, видимо, начал давить этот гол, сели в оборону. Последнего паса не хватало. Владимир Бесчастных поработает с нами, улучшим. При счёте 1:0 соперник раскрылся, поэтому проходили контратаки. Во 2-м тайме выровняли игру, пропустили ненужный гол с пенальти. Не знаю, был ли он. Лучше бы мы выиграли и я не забил бы.
– Вы забили уже 5-й мяч, почти догнали Промеса. Думаете о гонке бомбардиров?
– Задача – забивать в каждом матче, а дальше в конце посмотрим.
– Ждёте звонка Станислава Черчесова?
– Не знаю, не думал об этом, честно. Рад, что Забу (Антона Заболотного - прим.ред.) вызывают, потому что вижу, как он работает на каждой тренировке и в каждом матче. Попасть в сборную, конечно, хочется, об этом мечтают все российские футболисты.
– Не просили Антона замолвить словечко?
– Нет, пока Заба не является таким авторитетом в сборной (смеётся).
– Вы сегодня даже располагались больше впереди, чем Заболотный. Это тренерская установка?
– Не сказал бы, при обороне я всегда играю по опорному полузащитнику. А в атаке мы играем по ситуации, значит, сегодня такие ситуации были.
– Насколько тяжело будет в кубковом матче с «Томью»?
– Учитывая, где мы играем, будет тяжело. Играем на малой арене, будет не очень хорошего качества поля, там любой команде тяжело. Будем стараться пройти дальше.
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