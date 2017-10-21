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Сергей Паршивлюк: что чувствовал, когда "Спартак" разгромил "Севилью"? Шок

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк отметил, что в матче с "Тосно" (1:1) его команда дала сопернику подать слишком много стандартов и рассказал о впечатлениях от победы своей бывшей команды "Спартака" над "Севильей" со счётом 5:1.

- Мы плохо начали игру. Договаривались поменьше фолить, но все равно получили три стандарта подряд с одной позиции, с третьего все-таки пропустили. Знали, что "Тосно" - силовая команда, которая за счет габаритов хорошо использует стандарты. Мне показалось, что кроме стандартов у "Тосно" и не было опасных моментов. Только подходы.

- В конце матча вы чуть не переправили мяч в свои ворота. Что там случилось?
- Я не переправлял (улыбается). Заболотный меня немного подтолкнул, поэтому получился такой удар.

- Но Песьяков выручил...
- Да-да, не зря он мой сосед по номеру, да и мы давно друг друга знаем. Понимает, чего от меня ждать (смеется).

- Смотрели матч "Спартака" с "Севильей"? Что чувствовали?
- Конечно смотрел. Чувствовал, как и вся страна, шок.

- Было приятно?
- Конечно, мы переживаем за все российские клубы. Для России это важная победа, - приводит слова Паршивлюка Rusfootball.info.
Теги: Паршивлюк Ростов Тосно Спартак
Сегодня, 17:14
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(4)
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Шок

Какой смешной чудак Чарли


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Шок испытали все: и россияне, и испанцы, и Европа, и свиньи.


А больше всех был шокирован начальник транспортного цеха, которому Спартак перебил трансляцию о голах хоккейного СКА.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:34) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Шок испытали все: и россияне, и испанцы, и Европа, и свиньи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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