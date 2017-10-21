Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (2)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (2)
10:20
Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
Сергей Паршивлюк: что чувствовал, когда "Спартак" разгромил "Севилью"? Шок
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк отметил, что в матче с "Тосно" (1:1) его команда дала сопернику подать слишком много стандартов и рассказал о впечатлениях от победы своей бывшей команды "Спартака" над "Севильей" со счётом 5:1.
- Мы плохо начали игру. Договаривались поменьше фолить, но все равно получили три стандарта подряд с одной позиции, с третьего все-таки пропустили. Знали, что "Тосно" - силовая команда, которая за счет габаритов хорошо использует стандарты. Мне показалось, что кроме стандартов у "Тосно" и не было опасных моментов. Только подходы.
- В конце матча вы чуть не переправили мяч в свои ворота. Что там случилось?
- Я не переправлял (улыбается). Заболотный меня немного подтолкнул, поэтому получился такой удар.
- Но Песьяков выручил...
- Да-да, не зря он мой сосед по номеру, да и мы давно друг друга знаем. Понимает, чего от меня ждать (смеется).
- Смотрели матч "Спартака" с "Севильей"? Что чувствовали?
- Конечно смотрел. Чувствовал, как и вся страна, шок.
- Было приятно?
- Конечно, мы переживаем за все российские клубы. Для России это важная победа, - приводит слова Паршивлюка Rusfootball.info.
- Мы плохо начали игру. Договаривались поменьше фолить, но все равно получили три стандарта подряд с одной позиции, с третьего все-таки пропустили. Знали, что "Тосно" - силовая команда, которая за счет габаритов хорошо использует стандарты. Мне показалось, что кроме стандартов у "Тосно" и не было опасных моментов. Только подходы.
- В конце матча вы чуть не переправили мяч в свои ворота. Что там случилось?
- Я не переправлял (улыбается). Заболотный меня немного подтолкнул, поэтому получился такой удар.
- Но Песьяков выручил...
- Да-да, не зря он мой сосед по номеру, да и мы давно друг друга знаем. Понимает, чего от меня ждать (смеется).
- Смотрели матч "Спартака" с "Севильей"? Что чувствовали?
- Конечно смотрел. Чувствовал, как и вся страна, шок.
- Было приятно?
- Конечно, мы переживаем за все российские клубы. Для России это важная победа, - приводит слова Паршивлюка Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.