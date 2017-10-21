Сергей Паршивлюк: что чувствовал, когда "Спартак" разгромил "Севилью"? Шок

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк отметил, что в матче с "Тосно" (1:1) его команда дала сопернику подать слишком много стандартов и рассказал о впечатлениях от победы своей бывшей команды "Спартака" над "Севильей" со счётом 5:1.- Мы плохо начали игру. Договаривались поменьше фолить, но все равно получили три стандарта подряд с одной позиции, с третьего все-таки пропустили. Знали, что "Тосно" - силовая команда, которая за счет габаритов хорошо использует стандарты. Мне показалось, что кроме стандартов у "Тосно" и не было опасных моментов. Только подходы.- Я не переправлял (улыбается). Заболотный меня немного подтолкнул, поэтому получился такой удар.- Да-да, не зря он мой сосед по номеру, да и мы давно друг друга знаем. Понимает, чего от меня ждать (смеется).- Конечно смотрел. Чувствовал, как и вся страна, шок.- Конечно, мы переживаем за все российские клубы. Для России это важная победа, - приводит слова Паршивлюка