Миши Бачуайи: очень трудно начинать матч на скамейке запасных

Нападающий "Челси" Миши Бачуайи прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии."Мне очень трудно начинать матч на скамейке запасных. Но я до последнего оставался сосредоточенным и много тренировался. Сегодня я сделал свою работу и забил два гола. В трудный момент для команды я счастлив получить три очка", - цитирует игрока Sky Sports.