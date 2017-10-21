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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миши Бачуайи: очень трудно начинать матч на скамейке запасных
Нападающий "Челси" Миши Бачуайи прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии.
"Мне очень трудно начинать матч на скамейке запасных. Но я до последнего оставался сосредоточенным и много тренировался. Сегодня я сделал свою работу и забил два гола. В трудный момент для команды я счастлив получить три очка", - цитирует игрока Sky Sports.
"Мне очень трудно начинать матч на скамейке запасных. Но я до последнего оставался сосредоточенным и много тренировался. Сегодня я сделал свою работу и забил два гола. В трудный момент для команды я счастлив получить три очка", - цитирует игрока Sky Sports.
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