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Миши Бачуайи: очень трудно начинать матч на скамейке запасных

Нападающий "Челси" Миши Бачуайи прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии.

"Мне очень трудно начинать матч на скамейке запасных. Но я до последнего оставался сосредоточенным и много тренировался. Сегодня я сделал свою работу и забил два гола. В трудный момент для команды я счастлив получить три очка", - цитирует игрока Sky Sports.
Теги: Челси Уотфорд
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 18:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой Мората скоро сядет на лавку.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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