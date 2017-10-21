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"Спартак" - "Амкар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ "Спартак" — "Амкар".

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Адриано.

Запас: Максименко, Кутепов, Боккетти, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.

Запас: Хомич, Вамбольт, Мельников, Шаваев, Костюков, Огуде, Салугин, Бодул.
Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 18:18
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7
(1)
№7 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Джикия валится с ног от усталости ,может стоило Кутепова ,который похоже сделал кое - какие выводы ..,выпустить на поле?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
Спасибо, брат!

это когда Спартаковцы Питерцам братьями стали???
Остановите Землю - Я сойду (с)


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
По ногам будут стучать весь матч по установке Гаджиева.


Динамовская дверь до сих пор почёсывается...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: manatee Москва (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Если быстро забьете возможно.Амкар в автобусе сидеть будет.Отыгрываться они не умеют.А вот если Амкар в первом не пропустит не факт что победите.Берегите ноги.В гостях команда косталомов.По ногам будут стучать весь матч по установке Гаджиева.

Спасибо, брат! Учтем!
Регистрация: 16.08.2010
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак не проиграет.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:26) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
5:0 smiley

Если быстро забьете возможно.Амкар в автобусе сидеть будет.Отыгрываться они не умеют.А вот если Амкар в первом не пропустит не факт что победите.Берегите ноги.В гостях команда косталомов.По ногам будут стучать весь матч по установке Гаджиева.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
5:0 smiley


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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