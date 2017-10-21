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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:57
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14:56
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"Спартак" - "Амкар": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ "Спартак" — "Амкар".
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Адриано.
Запас: Максименко, Кутепов, Боккетти, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
Запас: Хомич, Вамбольт, Мельников, Шаваев, Костюков, Огуде, Салугин, Бодул.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Комбаров, Таски, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Адриано.
Запас: Максименко, Кутепов, Боккетти, Щербаков, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Давыдов, Роша.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
Запас: Хомич, Вамбольт, Мельников, Шаваев, Костюков, Огуде, Салугин, Бодул.
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