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Антонио Конте: у нас есть характер, я доволен работой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии.

"В целом, матч получился хорошим. Мы уступали по ходу встречи. Наша уверенность перед началом второго тайма была низкой. Игроки показали, что способны бороться. Это было очень важно. Не просто, когда команда сталкивается со сложными результатами. Но у нас есть характер. Я доволен работой", - цитирует Конте ВВС.
Теги: Конте Челси Уотфорд
Сегодня, 19:16
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо отметить,и замены Антонио провел удачно!
Классная победа! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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