Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:23
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
Антонио Конте: у нас есть характер, я доволен работой
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии.
"В целом, матч получился хорошим. Мы уступали по ходу встречи. Наша уверенность перед началом второго тайма была низкой. Игроки показали, что способны бороться. Это было очень важно. Не просто, когда команда сталкивается со сложными результатами. Но у нас есть характер. Я доволен работой", - цитирует Конте ВВС.
"В целом, матч получился хорошим. Мы уступали по ходу встречи. Наша уверенность перед началом второго тайма была низкой. Игроки показали, что способны бороться. Это было очень важно. Не просто, когда команда сталкивается со сложными результатами. Но у нас есть характер. Я доволен работой", - цитирует Конте ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.