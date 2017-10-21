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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джо Харт подвергся ограблению
Злоумышленники на мопедах ограбили голкипера "Вест Хэма" Джо Харта, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел близ лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки "Вест Хэма". Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате ограбления грабители забрали у игрока часы и мобильный телефон. Сам футболист не пострадал.
Инцидент произошел близ лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки "Вест Хэма". Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате ограбления грабители забрали у игрока часы и мобильный телефон. Сам футболист не пострадал.
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