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Джо Харт подвергся ограблению

Злоумышленники на мопедах ограбили голкипера "Вест Хэма" Джо Харта, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел близ лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки "Вест Хэма". Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате ограбления грабители забрали у игрока часы и мобильный телефон. Сам футболист не пострадал.
Теги: Харт
Сегодня, 20:06
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