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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:23
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили
В матче 14-го тура чемпионата России "Рубин" дома поделил очки с "Динамо".
Чемпионат России
14 тур
"Рубин" - "Динамо" 0:0
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай, (Вандерсон, 46).
Предупреждения: Морозов, 90+1
Чемпионат России
14 тур
"Рубин" - "Динамо" 0:0
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай, (Вандерсон, 46).
Предупреждения: Морозов, 90+1
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