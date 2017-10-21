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"Рубин" и "Динамо" голов не забили

В матче 14-го тура чемпионата России "Рубин" дома поделил очки с "Динамо".

Чемпионат России

14 тур

"Рубин" - "Динамо" 0:0

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай, (Вандерсон, 46).

Предупреждения: Морозов, 90+1
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 18:23
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8
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№8 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
А у кого сейчас игра- не унылое гoвнo? У всех. Последний раз настоящий фееричный футбол я видел летом 2011 при Силкине. Клали по 4-5 мячей всем, легко и непринужденно.
Ехали за ничьей- своего добились. Не до красоты сейчас.
Регистрация: 19.10.2008
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Городовой,
Матчи зенита не лучше, честно говоря. И это я - не в ответ на ваши слова, а по правде ..
Регистрация: 5.06.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:13) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Благодаря великолепной игре Шунина ничья в матче Рубина и Динамо , который вытащил ни один мертвый мяч.
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (3)

Извиняюсь за описку,я о Бердыеве
Регистрация: 26.01.2017
№4 Написал: ВоронОдина2 РК (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
Дважды в одну реку не входят

Вот чем отличается баба от реки
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (2)

Дважды в одну реку не твходят
Регистрация: 26.01.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как там говорил ослик Иа в свой день рождения, глядя в водную гладь?..))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:31) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Бердыев и унылое овно вместо футбола это синонимы.Вроде и результат бывает,и пропускают мало,но смотреть без желания уснуть на десять минуте невозможно.Определенно стоит почаще матчи Рубина и Динамо в Европу транслировать.Что бы там оценили уровень чемпионата в целом.Последние команды Италии и Испании играют и то интереснее.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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