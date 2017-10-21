Сесар Аспиликуэта: "Челси" показал свой характер

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу над "Уотфордом" (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии."Мы слишком поздно включились в игру, поэтому нам пришлось трудно до самого финального свистка. "Челси" показал свой характер. Это была не самая лучшая наша победа, но мы должны были победить. В последних трех играх мы не побеждали, поэтому выигрыш очень важен для нас", - цитирует Аспиликуэту ВВС.