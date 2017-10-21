Луис Суарес не вызван в сборную Уругвая на товарищеские матчи

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не вызван в национальную команду на товарищеские матчи, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.Отмечается, что это связано с предстоящей операцией на колене, боли в котором беспокоят нападающего каталонского клуба. Сборная Уругвая 10 ноября сыграет с Польшей, а 14 числа - с Австрией.