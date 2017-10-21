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Луис Суарес не вызван в сборную Уругвая на товарищеские матчи

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не вызван в национальную команду на товарищеские матчи, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

Отмечается, что это связано с предстоящей операцией на колене, боли в котором беспокоят нападающего каталонского клуба. Сборная Уругвая 10 ноября сыграет с Польшей, а 14 числа - с Австрией.
Теги: Суарес Сборная Уругвая
Сегодня, 18:26
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