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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Рубина" (0:0) в четырнадцатом туре РФПЛ.
"Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у "Рубина" были явные моменты, но нас выручил Шунин, – заявил Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Не буду скрывать, что доволен. Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что "Динамо" потеряло концентрацию. Но мы подустали".
"Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у "Рубина" были явные моменты, но нас выручил Шунин, – заявил Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Не буду скрывать, что доволен. Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что "Динамо" потеряло концентрацию. Но мы подустали".
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