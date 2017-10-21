Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Рубина" (0:0) в четырнадцатом туре РФПЛ.

"Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у "Рубина" были явные моменты, но нас выручил Шунин, – заявил Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Не буду скрывать, что доволен. Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что "Динамо" потеряло концентрацию. Но мы подустали".
Теги: Хохлов Динамо Ростов
Сегодня, 19:03
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (0)

Хохлову-может Погребняка попробовать в качестве центрального защитника?
Регистрация: 26.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.