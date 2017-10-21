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Дмитрий Парфенов: по обилию моментов – искрометный матч

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1) отметил, что игра вышла боевой.

– Получился очередной боевой матч, – начал Парфенов, – много движения, борьбы за инициативу, игра практически без центра поля. По обилию голевых моментов – искрометный матч.

– Леонид Кучук доволен игрой. А вы?

– Я тоже доволен. Был очередной бой, взяли одно очко, двигаемся дальше. Дистанция впереди длинная, и нам надо прибавлять в качестве. Это как раз тот момент, над которым надо много работать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Парфенов Тосно Ростов
Сегодня, 21:19
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