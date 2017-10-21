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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зинедин Зидан: для меня Бензема – лучший нападающий
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова бывшего форварда сборной Англии Гари Линекера о форварде мадридцев Кариме Бензема.
Линекер в написал в твиттере, что «Бензема переоцененный футболист.
"Я раздражен. Скажу лишь, что это позор. Карим не собирается забивать по 60 голов, но ему скоро 30, но он также будет помогать команде и в 40. Для меня самое главное.
Мне не нравится, когда люди плохо говорят о моих игроках, и я хочу еще раз пояснить, что для меня Карим – лучший на сегодняшний день", - цитирует Зидана Marca.
Линекер в написал в твиттере, что «Бензема переоцененный футболист.
"Я раздражен. Скажу лишь, что это позор. Карим не собирается забивать по 60 голов, но ему скоро 30, но он также будет помогать команде и в 40. Для меня самое главное.
Мне не нравится, когда люди плохо говорят о моих игроках, и я хочу еще раз пояснить, что для меня Карим – лучший на сегодняшний день", - цитирует Зидана Marca.
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