Зинедин Зидан: для меня Бензема – лучший нападающий

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова бывшего форварда сборной Англии Гари Линекера о форварде мадридцев Кариме Бензема.Линекер в написал в твиттере, что «Бензема переоцененный футболист."Я раздражен. Скажу лишь, что это позор. Карим не собирается забивать по 60 голов, но ему скоро 30, но он также будет помогать команде и в 40. Для меня самое главное.Мне не нравится, когда люди плохо говорят о моих игроках, и я хочу еще раз пояснить, что для меня Карим – лучший на сегодняшний день", - цитирует Зидана Marca.