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Массимо Каррера: пенальти? Эпизод был далеко, я не видел

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (0:0).

"Что касается пенальти, эпизод был далеко, я его не видел. У нас тоже были голевые моменты. Если бы мы забили в первом тайме, игра бы изменилась. Нелегко играть против команды, которая обороняется на своей половине вдесятером. Мы знали, что будет трудно. "Амкар" хорошо защищается", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Каррера Спартак Амкар
Сегодня, 21:39
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15
(3)
№15 Написал: попа жопа (Сегодня, 22:13) #
  • 0
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online

а кто видел -полный стадион разве за такой кучей увидишь wink
Регистрация: 21.10.2017
№14 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:08) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
судья просто очканул

Сначала Идову сыграл в Селихова левой ногой - судья со своей позиции именно этот момент оценил, а уже потом в перчатки поймал правой.
Зaeбало слушать на домашних матчах Чердака, Генича и прочих.
Болеть против запрещено, но оценки - пожалуйста.
А ведь раньше комментировать против.


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Skyline
под дурочка сработал

А тебе и работать не надо, ибо ты и есть полный дебил.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: будиба москва (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: капля никотина
Да никто не видел. Не было спички...... не было!


если тоже самое было бы у ворот "Амкара" и спички были бы и зажигалка и керосин и все видели бы и вся страна, только не судья ,как в таких случаях говорят.Нечего,нечего вот будет президентом Ксения Анатольевна... joy
Регистрация: 10.04.2016
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
под дурочка сработал


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: будиба москва (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: junga
По сути Амкар сыграл с вами как вы с Севильей, так что нечего тут, у вас тогда все залетело, у Амкара нет и пенка не поставлена, судья просто очканул, таких врят ли заряжают, да и не в таких матчах.


..." Амкар сыграл с вами как вы с Севильей, так что нечего тут, у вас тогда все залетело"...ты кому это говоришь Каррере? это ветка его личка?
Регистрация: 10.04.2016
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (7)
online

Да никто не видел. Не было спички...... не было!
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 21:52) #
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stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 28.11.2008
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:50) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
я тоже не видел,кроме Генича бывшего игрока Амкара,а ныне комментатора,его никто не видел smile
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
По сути Амкар сыграл с вами как вы с Севильей, так что нечего тут, у вас тогда все залетело, у Амкара нет и пенка не поставлена, судья просто очканул, таких врят ли заряжают, да и не в таких матчах.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:49) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Будь мужиком, Массимо


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:48) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: нетрал
сразу ослеп и съехал с темы...

Даун, он никогда судейство не комментирует.
Пора уже привыкнуть.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (14)

Опять, как и весь прошлый сезон, ВСЁ Спартаку прощается и дарятся очки там, где их не должно быть по определению - не удалили Селихова и не поставили 100000% пенальти в пользу "Амкара"!!!
Арбитр Кукуян не ставит 100000000000000000% ПЕНАЛЬ в ворота Спартака и не удаляет Селихова за УМЫШЛЕННЫЙ грубый фол на Идове в штрафной Спартака!
В Европе такие пенали ставят и удаляют игрока, за грубую игру!
Скандал имени Будогосского!!!
Его школа отмазки и потокания скандалам и увод арбитров от ответственности.
Как теперь Будогосский будет отмазывать Кукуяна!
Судейский департамент придумал криминальную лазейку для отмазки скандальных арбитров.
За эту грубую ошибку отвечает вся бригада и главный Кукуян!
Но козлом отпущения сделают бокового, а Кукуяна будут отмазывать ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ!
Вспомните прошлый сезон, как отмазали Егорова, а козлом сделали бокового Сельдякова!!!
Егоров не поставил 100% пеналь в ворота Спартака за игру руками Комбарова в своей штрафной!
Все видели игру руками Комбарова и только Егоров РЕЗКО ослеп.
Амкар всем показал, в том числе и Севилье, как можно играть со Спартаком и ПОБЕЖДАТЬ, и только скандальное судейство арбитра Кукуяна, помешало Амкару победить.
Вот так, на судейских СКАНДАЛАХ, Спартак выезжает в этом сезоне, как и в прошлом выехал, и НЕЧЕСТНО занял первое место.
А как в матче с Анжи у команды с Каспийска отобрали победу, за счёт придуманного пеналя Мешковым.
Мешкова отмазали, а Спартаку арбитры подарили очко.
В этом сезоне это уже ДЕВЯТОЕ скандальное судейство в пользу Спартака!
А чтобы ПРЕКРАТИТЬ весь этот криминальный спектакль, и УНИЧТОЖИТЬ его на корню, надо вводить видеоповторы.
Тогда не будет такого БЕЗОБРАЗИЯ, который мы с вами НАБЛЮДАЕМ в этом сезоне!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто ПРОТИВ???
Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (9)
online

Массимо, этот Амкар должны были выносить..... И где? Хорош пустомелить....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:46) #
  • +8
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
сразу ослеп и съехал с темы...
Регистрация: 26.04.2017
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