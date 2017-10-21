Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
18:23
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
Массимо Каррера: пенальти? Эпизод был далеко, я не видел
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (0:0).
"Что касается пенальти, эпизод был далеко, я его не видел. У нас тоже были голевые моменты. Если бы мы забили в первом тайме, игра бы изменилась. Нелегко играть против команды, которая обороняется на своей половине вдесятером. Мы знали, что будет трудно. "Амкар" хорошо защищается", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Что касается пенальти, эпизод был далеко, я его не видел. У нас тоже были голевые моменты. Если бы мы забили в первом тайме, игра бы изменилась. Нелегко играть против команды, которая обороняется на своей половине вдесятером. Мы знали, что будет трудно. "Амкар" хорошо защищается", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш Футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.