Массимо Каррера: пенальти? Эпизод был далеко, я не видел

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (0:0)."Что касается пенальти, эпизод был далеко, я его не видел. У нас тоже были голевые моменты. Если бы мы забили в первом тайме, игра бы изменилась. Нелегко играть против команды, которая обороняется на своей половине вдесятером. Мы знали, что будет трудно. "Амкар" хорошо защищается", - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш Футбол".