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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после нулевой ничьей в домашнем матче против "Амкара":
- Почему не получилось сегодня взломать оборону?
- У нас были моменты, мы могли забить. Но нелегко играть против команды, которая игра на своей половине поля вдесятером. Если бы мы воспользовались своими моментами до перерыва, было бы гораздо проще. Но мы знали, что будет тяжело. «Амкар» умеет обороняться. Момент с неназначенным пенальти? Не видел момент, был далеко.
- Показалось, что не хватило эмоций после «Севильи»…
- Нет, я не согласен. Мы играли в свою игру все девяносто минут. Ребята боролись, и я думаю, эмоции были. «Спартак» атаковал на протяжении всего матча.
- Следующий матч «Спартак» проводит в рамках Кубка России, увидим ли мы резерв?
- Не существует игроков состава или тех, кто сидит на лавке. Существуют игроки «Спартака». Готовиться к следующей игре мы начнем завтра и тогда уже будем думать, кто сыграет. Появятся ли молодые футболисты? Могут появиться, а могут нет. Нам ещё предстоит определиться с составом.
- Насколько эта ничья плачевна? Был шанс подобраться к «Зениту»…
- Это, конечно, неприятно. Мы старались победить, но не смогли. Теперь мы должны принять результат, ведь мы сделали всё, чтобы победить.
- Из-за этой ничьей за чемпионство будет сложнее бороться?
- Мы будем догонять до самого конца, чемпионат ещё не закончился. Будем двигаться от игры к игре и стараться набирать максимум очков.
Rusfooball.info
- Почему не получилось сегодня взломать оборону?
- У нас были моменты, мы могли забить. Но нелегко играть против команды, которая игра на своей половине поля вдесятером. Если бы мы воспользовались своими моментами до перерыва, было бы гораздо проще. Но мы знали, что будет тяжело. «Амкар» умеет обороняться. Момент с неназначенным пенальти? Не видел момент, был далеко.
- Показалось, что не хватило эмоций после «Севильи»…
- Нет, я не согласен. Мы играли в свою игру все девяносто минут. Ребята боролись, и я думаю, эмоции были. «Спартак» атаковал на протяжении всего матча.
- Следующий матч «Спартак» проводит в рамках Кубка России, увидим ли мы резерв?
- Не существует игроков состава или тех, кто сидит на лавке. Существуют игроки «Спартака». Готовиться к следующей игре мы начнем завтра и тогда уже будем думать, кто сыграет. Появятся ли молодые футболисты? Могут появиться, а могут нет. Нам ещё предстоит определиться с составом.
- Насколько эта ничья плачевна? Был шанс подобраться к «Зениту»…
- Это, конечно, неприятно. Мы старались победить, но не смогли. Теперь мы должны принять результат, ведь мы сделали всё, чтобы победить.
- Из-за этой ничьей за чемпионство будет сложнее бороться?
- Мы будем догонять до самого конца, чемпионат ещё не закончился. Будем двигаться от игры к игре и стараться набирать максимум очков.
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