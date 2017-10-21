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Массимо Каррера: Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после нулевой ничьей в домашнем матче против "Амкара":

- Почему не получилось сегодня взломать оборону?

- У нас были моменты, мы могли забить. Но нелегко играть против команды, которая игра на своей половине поля вдесятером. Если бы мы воспользовались своими моментами до перерыва, было бы гораздо проще. Но мы знали, что будет тяжело. «Амкар» умеет обороняться. Момент с неназначенным пенальти? Не видел момент, был далеко.

- Показалось, что не хватило эмоций после «Севильи»…

- Нет, я не согласен. Мы играли в свою игру все девяносто минут. Ребята боролись, и я думаю, эмоции были. «Спартак» атаковал на протяжении всего матча.

- Следующий матч «Спартак» проводит в рамках Кубка России, увидим ли мы резерв?

- Не существует игроков состава или тех, кто сидит на лавке. Существуют игроки «Спартака». Готовиться к следующей игре мы начнем завтра и тогда уже будем думать, кто сыграет. Появятся ли молодые футболисты? Могут появиться, а могут нет. Нам ещё предстоит определиться с составом.

- Насколько эта ничья плачевна? Был шанс подобраться к «Зениту»…

- Это, конечно, неприятно. Мы старались победить, но не смогли. Теперь мы должны принять результат, ведь мы сделали всё, чтобы победить.

- Из-за этой ничьей за чемпионство будет сложнее бороться?

- Мы будем догонять до самого конца, чемпионат ещё не закончился. Будем двигаться от игры к игре и стараться набирать максимум очков.

Rusfooball.info
Теги: Спартак Амкар Каррера
Сегодня, 21:47
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3
(0)
№3 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Конечно тяжело, любой команде и Ливерпулю тоже, особенно когда валяются на газоне по 40(сорок) минут (это слова тролля Генича)
Регистрация: 4.10.2010
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А как должен был играть амкар? Нестись в атаку? Все правильно они играли! Сидя в обороне, надеясь на контратаки. А то, что Спартак не умеет вскрывать автобусы-недоработка главного тренера


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ливерпулю тоже сложно было.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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