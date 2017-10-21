Массимо Каррера: Нелегко играть против команды, которая обороняется вдесятером

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов после нулевой ничьей в домашнем матче против "Амкара":- У нас были моменты, мы могли забить. Но нелегко играть против команды, которая игра на своей половине поля вдесятером. Если бы мы воспользовались своими моментами до перерыва, было бы гораздо проще. Но мы знали, что будет тяжело. «Амкар» умеет обороняться. Момент с неназначенным пенальти? Не видел момент, был далеко.- Нет, я не согласен. Мы играли в свою игру все девяносто минут. Ребята боролись, и я думаю, эмоции были. «Спартак» атаковал на протяжении всего матча.- Не существует игроков состава или тех, кто сидит на лавке. Существуют игроки «Спартака». Готовиться к следующей игре мы начнем завтра и тогда уже будем думать, кто сыграет. Появятся ли молодые футболисты? Могут появиться, а могут нет. Нам ещё предстоит определиться с составом.- Это, конечно, неприятно. Мы старались победить, но не смогли. Теперь мы должны принять результат, ведь мы сделали всё, чтобы победить.- Мы будем догонять до самого конца, чемпионат ещё не закончился. Будем двигаться от игры к игре и стараться набирать максимум очков.