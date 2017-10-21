Денис Глушаков: о "Севилье" даже не вспоминали

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков подвел итоге матча против "Амкара" (0:0):- Планировали флангами вскрывать и хотели забить быстрый гол, но, к сожалению, не получилось. Если бы Ивелин Попов забил или Квинси Промес был бы счёт в нашу пользу. Что именно не получилось? С «Амкаром» всегда тяжело играть, они всей командой обороняются, блокируют удары издалека, не пускают в штрафную, так что мы этого ждали, с этим столкнулись, но не смогли реализовать свои моменты.– Собирались делать все то же самое. У нас были нормальные моменты, просто где-то было невезение, не попадали по воротам. Из-за этого такие результаты.– Каждые очки ценные, станет совсем понятно позже. Мы и так потеряли уже много очков. Ребята расстроены, все понимают, что мы потеряли очки, хотя очень хотели выиграть.– Все команды в ней участвуют.– Странности нет, просто это футбол, мы не реализовали свои моменты и сыграли вничью.– Никто не праздновал, о ней даже не вспоминали, разговоров никаких не было. Порадовались немного сразу после игры и забыли. Мы прекрасно знаем, что каждые 3-4 дня тяжелые игры, что впереди "Амкар", и нас ждёт очень сложный матч. Это стечение обстоятельств, что мы не забили. Будем работать над реализацией.– Не знаю.