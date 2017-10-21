Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
18:23
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
Денис Глушаков: о "Севилье" даже не вспоминали
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков подвел итоге матча против "Амкара" (0:0):
- Сразу было понятно, что «Амкар» будет обороняться большими силами, как готовились с этим справляться?
- Планировали флангами вскрывать и хотели забить быстрый гол, но, к сожалению, не получилось. Если бы Ивелин Попов забил или Квинси Промес был бы счёт в нашу пользу. Что именно не получилось? С «Амкаром» всегда тяжело играть, они всей командой обороняются, блокируют удары издалека, не пускают в штрафную, так что мы этого ждали, с этим столкнулись, но не смогли реализовать свои моменты.
- Как в перерыве планировали изменить свою игру?
– Собирались делать все то же самое. У нас были нормальные моменты, просто где-то было невезение, не попадали по воротам. Из-за этого такие результаты.
– Насколько ценные очки вы потеряли сегодня?
– Каждые очки ценные, станет совсем понятно позже. Мы и так потеряли уже много очков. Ребята расстроены, все понимают, что мы потеряли очки, хотя очень хотели выиграть.
– "Спартак" всё ещё участвует в чемпионской гонке?
– Все команды в ней участвуют.
– "Севилье" вы забили пять, "Амкару" ни одного. Это не странно?
– Странности нет, просто это футбол, мы не реализовали свои моменты и сыграли вничью.
– Не случилась ли эта потеря очков из-за эйфории после победного матча с "Севильей"?
– Никто не праздновал, о ней даже не вспоминали, разговоров никаких не было. Порадовались немного сразу после игры и забыли. Мы прекрасно знаем, что каждые 3-4 дня тяжелые игры, что впереди "Амкар", и нас ждёт очень сложный матч. Это стечение обстоятельств, что мы не забили. Будем работать над реализацией.
– В матче ЦСКА - "Зенит" какой лучше результат?
– Не знаю.
Rusfootball.info
- Сразу было понятно, что «Амкар» будет обороняться большими силами, как готовились с этим справляться?
- Планировали флангами вскрывать и хотели забить быстрый гол, но, к сожалению, не получилось. Если бы Ивелин Попов забил или Квинси Промес был бы счёт в нашу пользу. Что именно не получилось? С «Амкаром» всегда тяжело играть, они всей командой обороняются, блокируют удары издалека, не пускают в штрафную, так что мы этого ждали, с этим столкнулись, но не смогли реализовать свои моменты.
- Как в перерыве планировали изменить свою игру?
– Собирались делать все то же самое. У нас были нормальные моменты, просто где-то было невезение, не попадали по воротам. Из-за этого такие результаты.
– Насколько ценные очки вы потеряли сегодня?
– Каждые очки ценные, станет совсем понятно позже. Мы и так потеряли уже много очков. Ребята расстроены, все понимают, что мы потеряли очки, хотя очень хотели выиграть.
– "Спартак" всё ещё участвует в чемпионской гонке?
– Все команды в ней участвуют.
– "Севилье" вы забили пять, "Амкару" ни одного. Это не странно?
– Странности нет, просто это футбол, мы не реализовали свои моменты и сыграли вничью.
– Не случилась ли эта потеря очков из-за эйфории после победного матча с "Севильей"?
– Никто не праздновал, о ней даже не вспоминали, разговоров никаких не было. Порадовались немного сразу после игры и забыли. Мы прекрасно знаем, что каждые 3-4 дня тяжелые игры, что впереди "Амкар", и нас ждёт очень сложный матч. Это стечение обстоятельств, что мы не забили. Будем работать над реализацией.
– В матче ЦСКА - "Зенит" какой лучше результат?
– Не знаю.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.