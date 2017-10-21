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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Севилья" крупно проиграла "Валенсии"
"Севилья" в гостях проиграла "Валенсии" (0:4) в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
9 тур
"Валенсия" - "Севилья" 4:0
Гол: Гуэдеш, 45, 90+2, Дзадза, 54, Мина, 85
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Паулиста, Мурильо, Парехо, Солер (Лато, 88), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 73)
"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Лангле (Коршья, 37), Писарро (Крон-Дели, 75), Навас, Банега, Васкес, Мурьель, Нолито (Сарабия, 72)
Предупреждения: Нолито,
Чемпионат Испании
9 тур
"Валенсия" - "Севилья" 4:0
Гол: Гуэдеш, 45, 90+2, Дзадза, 54, Мина, 85
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Паулиста, Мурильо, Парехо, Солер (Лато, 88), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 73)
"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Лангле (Коршья, 37), Писарро (Крон-Дели, 75), Навас, Банега, Васкес, Мурьель, Нолито (Сарабия, 72)
Предупреждения: Нолито,
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