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"Севилья" крупно проиграла "Валенсии"

"Севилья" в гостях проиграла "Валенсии" (0:4) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

9 тур

"Валенсия" - "Севилья" 4:0

Гол: Гуэдеш, 45, 90+2, Дзадза, 54, Мина, 85

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Паулиста, Мурильо, Парехо, Солер (Лато, 88), Кондогбиа, Гуэдеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 73)

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Лангле (Коршья, 37), Писарро (Крон-Дели, 75), Навас, Банега, Васкес, Мурьель, Нолито (Сарабия, 72)

Предупреждения: Нолито,
Теги: Севилья Валенсия
Сегодня, 22:05
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