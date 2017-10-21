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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Незабивающий Промес, неоднозначный Идову. Оценки "Спартака" и "Амкара"
Победители «Севильи» почти всю встречу с «Амкаром» прижимали соперника к его воротам, нанесли 26 ударов, но всего 2 из них направили в створ, создали во 2-м тайме на 3 момента меньше, чем пермяки, едва не получили пенальти и потеряли очень нужные очки. Rusfootball.info оценивает действия игроков в безголевом, но жарком субботнем матче.
Селихов – 3.0. Простоял большую часть матча без работы. Я думал, стоит ли выставлять оценку Александру за уверенную игру ногами, но затем он превратился в одну из самых заметных фигур встречи. В эпизоде с падением Идову он дал судье Кукуяну все основания назначить пенальти, а после удара Бодула – предоставил Мильковичу возможность добивания. Слова «обошлось» и «пронесло» – про сегодняшнюю игру голкипера «Спартака».
Ещенко – 3.0. Активно шёл вперёд, но ожидать частого повторения передач Андрея из матча с «Севильей», видимо, не стоит. Качество атакующих решений оставляло желать, а атаковали в 1-м тайме пермяки в основном по его флангу, с Балановичем Ещенко справился не очень. Вдобавок ко всему – новая травма. «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы обошлось без этого.
Таски – 3.5. В целом провёл уверенный матч, но упускать Идову в эпизоде с падением Брайана ему не стоило.
Джикия – 4.0. Как и во многих матчах этого сезона, Георгий был чуть ли не единственным, к кому претензий предъявить нельзя. Даже в концовке плыл и косячил кто угодно, но не он, ещё и успевший помешать Мильковичу сыграть на добивании.
Комбаров – 3.5. В 1-м тайме хорошо взаимодействовал с Промесом, да и во 2-м старался в меру своих возможностей не сбавлять оборотов. Но что поделать, если у Мельгарехо с прицелом было совсем плохо.
Фернандо – 3.5. Облизнул перекладину ударом со штрафного, выполнял качественные передачи на партнёров и не заслужил больших упрёков в свой адрес, но забить команде не помог.
Глушаков – 4.0. То же можно сказать и про Дениса. Центральные полузащитники «Спартака» несомненно прибавили по сравнению с началом сезона, Глушаков сегодня и в штрафную навешивал, и в своей штрафной в концовке опасные передачи прерывал, однако для победы над «Амкаром» этого оказалось недостаточно.
Попов – 3.0. Время идёт, а болгарин продолжает смотреться слабым звеном в составе «Спартака». Будь у Карреры пошире и покрепче обойма, вряд ли бы он часто выходил в старте. Сегодня он не смог замкнуть навес Глушакова, запомнил также плохой передачей на Промеса в контратаке, вскоре после которой был заменён.
Мельгарехо – 3.0. «Индеец» в последнее время является джокером «Спартака» и стреляет точно, хотя никто от него этого не ждёт. Сегодня ждали, но Whoscored насчитал 8 ударов парагвайца, среди которых не было ни одного точного.
Промес – 3.0. Квинси является, возможно, главным оружием для взламывания обороны в российском чемпионате, но с «Севильей» ему игралось гораздо комфортнее. В 1-м тайме голландец ещё разгонял и развивал атаки, позволил себе не забить выход 1 на 1, но во 2-м его накрыли наглухо.
Адриано – 3.0. Бразилец часто сваливался на фланг, много действовал в подыгрыше, но ударной силой не стал и принёс команде не так много пользы, как мог бы.
Кутепов – 2.5. Непонятно, зачем Каррера решил выпустить третьего центрального защитника на игру с соперником, который в полном составе располагался в 30 метрах от своих ворот. Сперва сторожить Илье было нечего, но свои потенциально голевые удары Идову и Бодул нанесли из его зоны.
Педро Роша – 2.5. По сегодняшнему матчу более-менее понятно, почему спартаковские селекционеры обратили внимание на Луана, а только потом от безысходности привезли Рошу. Свежесть бразильца не чувствовалось, игру он по-настоящему не усилил.
Нигматуллин – 3.5. Обычно в таких матчах героями становятся вратари аутсайдеров, но на этот раз голкиперу оставалось просто не косячить, с чем Артур справился. Всего 2 из 26 ударов по его воротам пришлись в створ.
Милькович – 3.5. В 1-м тайме испытывал определённые проблемы на фланге, но после перерыва закрыл Промеса и в концовке едва не успел на добивание после удара Бодула.
Конде – 3.0. Основные проблемы «Амкара» 1-го тайма были связаны как раз с зоной правого центрального защитника, но во 2-м Секу сделать ничего не позволил.
Белоруков – 4.0. Многочисленные навесы были Белоруков щёлкал спокойно и расчётливо. Возвращение опытного защитника – важный фактор восхождения «Амкара» после неудачного старта.
Сиваков – 4.0. Тоже достоин комплиментов. Если у ворот команды, владевшей мячом 28% времени возникла только пара опасных ситуаций, значит претензий к центральному защитнику быть не должно.
Идову – 3.0. Ну и вот как оценивать игру Брайана? С одной стороны, надёжно действовал на своём фланге, по крайней мере во 2-м тайме. С другой, запорол лучший момент матча и обрушил надежды всех и вся. С третьей, заработал пенальти, который судья не назначил. Самая противоречивая фигура игры.
Гол – 3.0, Эзатолахи – 3.0. Гаджи Гаджиев в начале сезона называл опорную зону самой проблемной в команде. И если в 1-м тайме временами эта проблема чувствовалась, то во 2-м поляк с иранцем разрушали неплохо. Правда, от центральных полузащитников хотелось бы какого-то конструктива, а не только дополнения линии обороны до 7 защитников во 2-м тайме.
Баланович – 3.5. Может, Сергей и не создал голевых моментов, но в 1-м тайме он чуть ли не в одиночку пытался вести «Амкар» в чужую штрафную. За огромный объём работы, смелость и старания ставим Балановичу оценку выше, чем у атакующей группы «Спартака». Заменили его чисто по усталости.
Гащенков – 3.5. Комментатор Александр Аксёнов недаром заметил, что в концовке Михаил стал главным плеймейкером «Амкара». В конце концов, именно он отдал передачу на выход 1 на 1 Идову.
Прокофьев – 2.5. За 70 минут нападающий не поучаствовал ни в одной опасной ситуации у ворот «Спартака», зато пасом пяткой назад в 1-м тайме привёз выход 1 на 1 Квинси.
Костюков – 3.0. Поменял Гола после часа игры без ущерба для команды, отметился хорошей передачей на Бодула, после которой Дарко угрожал воротам Селихова.
Бодул – 3.5. Начал игру с ошибки у своей штрафной, но отдал пас на пенальти и опасно пробил по воротам Селихова – если Гаджиев хотел усилить атаку, то это у него получилось.
Огуде – б/о. Константин Генич увидел Огуде ещё когда Идову грудью сбросил мяч в руки своему вратарю, но на деле Фегор появился на поле поздно и на оценку не наиграл.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»
Селихов – 3.0. Простоял большую часть матча без работы. Я думал, стоит ли выставлять оценку Александру за уверенную игру ногами, но затем он превратился в одну из самых заметных фигур встречи. В эпизоде с падением Идову он дал судье Кукуяну все основания назначить пенальти, а после удара Бодула – предоставил Мильковичу возможность добивания. Слова «обошлось» и «пронесло» – про сегодняшнюю игру голкипера «Спартака».
Ещенко – 3.0. Активно шёл вперёд, но ожидать частого повторения передач Андрея из матча с «Севильей», видимо, не стоит. Качество атакующих решений оставляло желать, а атаковали в 1-м тайме пермяки в основном по его флангу, с Балановичем Ещенко справился не очень. Вдобавок ко всему – новая травма. «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы обошлось без этого.
Таски – 3.5. В целом провёл уверенный матч, но упускать Идову в эпизоде с падением Брайана ему не стоило.
Джикия – 4.0. Как и во многих матчах этого сезона, Георгий был чуть ли не единственным, к кому претензий предъявить нельзя. Даже в концовке плыл и косячил кто угодно, но не он, ещё и успевший помешать Мильковичу сыграть на добивании.
Комбаров – 3.5. В 1-м тайме хорошо взаимодействовал с Промесом, да и во 2-м старался в меру своих возможностей не сбавлять оборотов. Но что поделать, если у Мельгарехо с прицелом было совсем плохо.
Фернандо – 3.5. Облизнул перекладину ударом со штрафного, выполнял качественные передачи на партнёров и не заслужил больших упрёков в свой адрес, но забить команде не помог.
Глушаков – 4.0. То же можно сказать и про Дениса. Центральные полузащитники «Спартака» несомненно прибавили по сравнению с началом сезона, Глушаков сегодня и в штрафную навешивал, и в своей штрафной в концовке опасные передачи прерывал, однако для победы над «Амкаром» этого оказалось недостаточно.
Попов – 3.0. Время идёт, а болгарин продолжает смотреться слабым звеном в составе «Спартака». Будь у Карреры пошире и покрепче обойма, вряд ли бы он часто выходил в старте. Сегодня он не смог замкнуть навес Глушакова, запомнил также плохой передачей на Промеса в контратаке, вскоре после которой был заменён.
Мельгарехо – 3.0. «Индеец» в последнее время является джокером «Спартака» и стреляет точно, хотя никто от него этого не ждёт. Сегодня ждали, но Whoscored насчитал 8 ударов парагвайца, среди которых не было ни одного точного.
Промес – 3.0. Квинси является, возможно, главным оружием для взламывания обороны в российском чемпионате, но с «Севильей» ему игралось гораздо комфортнее. В 1-м тайме голландец ещё разгонял и развивал атаки, позволил себе не забить выход 1 на 1, но во 2-м его накрыли наглухо.
Адриано – 3.0. Бразилец часто сваливался на фланг, много действовал в подыгрыше, но ударной силой не стал и принёс команде не так много пользы, как мог бы.
Кутепов – 2.5. Непонятно, зачем Каррера решил выпустить третьего центрального защитника на игру с соперником, который в полном составе располагался в 30 метрах от своих ворот. Сперва сторожить Илье было нечего, но свои потенциально голевые удары Идову и Бодул нанесли из его зоны.
Педро Роша – 2.5. По сегодняшнему матчу более-менее понятно, почему спартаковские селекционеры обратили внимание на Луана, а только потом от безысходности привезли Рошу. Свежесть бразильца не чувствовалось, игру он по-настоящему не усилил.
«Амкар»
Нигматуллин – 3.5. Обычно в таких матчах героями становятся вратари аутсайдеров, но на этот раз голкиперу оставалось просто не косячить, с чем Артур справился. Всего 2 из 26 ударов по его воротам пришлись в створ.
Милькович – 3.5. В 1-м тайме испытывал определённые проблемы на фланге, но после перерыва закрыл Промеса и в концовке едва не успел на добивание после удара Бодула.
Конде – 3.0. Основные проблемы «Амкара» 1-го тайма были связаны как раз с зоной правого центрального защитника, но во 2-м Секу сделать ничего не позволил.
Белоруков – 4.0. Многочисленные навесы были Белоруков щёлкал спокойно и расчётливо. Возвращение опытного защитника – важный фактор восхождения «Амкара» после неудачного старта.
Сиваков – 4.0. Тоже достоин комплиментов. Если у ворот команды, владевшей мячом 28% времени возникла только пара опасных ситуаций, значит претензий к центральному защитнику быть не должно.
Идову – 3.0. Ну и вот как оценивать игру Брайана? С одной стороны, надёжно действовал на своём фланге, по крайней мере во 2-м тайме. С другой, запорол лучший момент матча и обрушил надежды всех и вся. С третьей, заработал пенальти, который судья не назначил. Самая противоречивая фигура игры.
Гол – 3.0, Эзатолахи – 3.0. Гаджи Гаджиев в начале сезона называл опорную зону самой проблемной в команде. И если в 1-м тайме временами эта проблема чувствовалась, то во 2-м поляк с иранцем разрушали неплохо. Правда, от центральных полузащитников хотелось бы какого-то конструктива, а не только дополнения линии обороны до 7 защитников во 2-м тайме.
Баланович – 3.5. Может, Сергей и не создал голевых моментов, но в 1-м тайме он чуть ли не в одиночку пытался вести «Амкар» в чужую штрафную. За огромный объём работы, смелость и старания ставим Балановичу оценку выше, чем у атакующей группы «Спартака». Заменили его чисто по усталости.
Гащенков – 3.5. Комментатор Александр Аксёнов недаром заметил, что в концовке Михаил стал главным плеймейкером «Амкара». В конце концов, именно он отдал передачу на выход 1 на 1 Идову.
Прокофьев – 2.5. За 70 минут нападающий не поучаствовал ни в одной опасной ситуации у ворот «Спартака», зато пасом пяткой назад в 1-м тайме привёз выход 1 на 1 Квинси.
Костюков – 3.0. Поменял Гола после часа игры без ущерба для команды, отметился хорошей передачей на Бодула, после которой Дарко угрожал воротам Селихова.
Бодул – 3.5. Начал игру с ошибки у своей штрафной, но отдал пас на пенальти и опасно пробил по воротам Селихова – если Гаджиев хотел усилить атаку, то это у него получилось.
Огуде – б/о. Константин Генич увидел Огуде ещё когда Идову грудью сбросил мяч в руки своему вратарю, но на деле Фегор появился на поле поздно и на оценку не наиграл.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак"
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