Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андре Силва может перейти в "Барселону"

Нападающий "Милана" Андре Силва попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает The Sun.

Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего, чтобы усилить атакующую линию.

В текущем сезоне Силва провел 11 матчей и забил шесть голов.
Теги: Силва Милан Барселона Трансферы
Вчера, 23:25
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.