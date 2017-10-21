Андре Силва может перейти в "Барселону"

Нападающий "Милана" Андре Силва попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает The Sun.Руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего, чтобы усилить атакующую линию.В текущем сезоне Силва провел 11 матчей и забил шесть голов.