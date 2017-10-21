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Дани Алвес: Мбаппе похож на Анри, он делает почти то же самое

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес высоко оценил потенциал своего нового 18-летнего одноклубника Кильяна Мбаппе, перешедшего из "Монако".

"Мбаппе похож на Анри, он делает почти то же самое. Мбаппе молод и очень быстро прогрессирует. У него невероятные качества. Мне очень приятно играть с футболистами такого уровня. Я имел возможность работать с такими игроками. Мбаппе великолепен", - цитирует Алвеса Le Figaro.
Теги: Алвес Мбаппе ПСЖ Анри
Вчера, 22:57
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