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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Валерий Рейнгольд: рано списывать красно-белых со счетов
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 14-м туре Премьер-Лиги с "Амкаром" (0:0).
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Честно говоря, расстроился я немножко. 80 минут "Спартак" имел полное преимущество - была одна команда на поле. Я все же думал, что красно-белые быстро забьют мяч и облегчат себе игру. Но таким командам, как "Амкар", тяжело забить, потому что пермяки сами не играют и другим не дают. Они оборонялись всей командой - 11 человек играли у своей штрафной вплоть до 80 минуты.
Когда "Спартак" бросил оборону и пошел забивать всей командой, то пермяки имели хорошие шансы на победу. Я согласен, что последние 10 минут москвичи провалили - могли и проиграть. И пенальти был стопроцентный, который судья не назначил, и выход 1 на 1, когда Александр Селихов спас. Я хочу сказать, реализовывать надо свои моменты, которые были.
Их было не много, но они были. Конечно, чувствовалось, что "Спартак" эмоционально подустал, потому что вы сами понимаете, что забить пять голов "Севилье" и провести следующую игру на таком же эмоциональном уровне очень тяжело. Но я все-таки похвалю ребят, потому что они старались, они из каждого эпизода хотели что-то выжать, пытались как-то обострить ситуацию. Понятное дело, что не было должной свежести - это ясно. Что касается "Амкара", то пермяки молодцы, что не сдались и играли до конца. Я считаю, что, как бы я не критиковал пермскую команду, они играли так, как им позволял играть соперник.
На мой взгляд, что москвичи сегодня выглядели убедительно, они имели громадное имущество, но не смогли реализовать моменты, хоть и было их немного, и сам себе создал сложности. Ничейный результат - достойный исход, хотя, справедливости ради, надо отметить, что пермяки могли в этой игре одержать победу.
- Как вы считаете, "Спартак" продолжает гонку за "Зенитом"?
- Думаю, да. Рано списывать красно-белых со счетов. Будет еще много игр, где сине-бело-голубые могут потерять очки. Также будет очная встреча в Москве, питерцам также предстоят матчи против ЦСКА и "Локомотива". Я считаю, что борьба только-только начинается. Отставание составляет 8-9 очков - это две с половиной игры. Та команда, которая хочет выиграть чемпионат России, та и выиграет. Но на мой взгляд, "Зенит" в Премьер-лиге выглядит не очень убедительно. Да, они в Лиге Европы встрепенулись, но с кем питерцы играли-то? Они играли с теми, кто из себя ничего не представляет, поэтому не хочу ставить на алтарь победу "Зенита" в чемпионате России.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Честно говоря, расстроился я немножко. 80 минут "Спартак" имел полное преимущество - была одна команда на поле. Я все же думал, что красно-белые быстро забьют мяч и облегчат себе игру. Но таким командам, как "Амкар", тяжело забить, потому что пермяки сами не играют и другим не дают. Они оборонялись всей командой - 11 человек играли у своей штрафной вплоть до 80 минуты.
Когда "Спартак" бросил оборону и пошел забивать всей командой, то пермяки имели хорошие шансы на победу. Я согласен, что последние 10 минут москвичи провалили - могли и проиграть. И пенальти был стопроцентный, который судья не назначил, и выход 1 на 1, когда Александр Селихов спас. Я хочу сказать, реализовывать надо свои моменты, которые были.
Их было не много, но они были. Конечно, чувствовалось, что "Спартак" эмоционально подустал, потому что вы сами понимаете, что забить пять голов "Севилье" и провести следующую игру на таком же эмоциональном уровне очень тяжело. Но я все-таки похвалю ребят, потому что они старались, они из каждого эпизода хотели что-то выжать, пытались как-то обострить ситуацию. Понятное дело, что не было должной свежести - это ясно. Что касается "Амкара", то пермяки молодцы, что не сдались и играли до конца. Я считаю, что, как бы я не критиковал пермскую команду, они играли так, как им позволял играть соперник.
На мой взгляд, что москвичи сегодня выглядели убедительно, они имели громадное имущество, но не смогли реализовать моменты, хоть и было их немного, и сам себе создал сложности. Ничейный результат - достойный исход, хотя, справедливости ради, надо отметить, что пермяки могли в этой игре одержать победу.
- Как вы считаете, "Спартак" продолжает гонку за "Зенитом"?
- Думаю, да. Рано списывать красно-белых со счетов. Будет еще много игр, где сине-бело-голубые могут потерять очки. Также будет очная встреча в Москве, питерцам также предстоят матчи против ЦСКА и "Локомотива". Я считаю, что борьба только-только начинается. Отставание составляет 8-9 очков - это две с половиной игры. Та команда, которая хочет выиграть чемпионат России, та и выиграет. Но на мой взгляд, "Зенит" в Премьер-лиге выглядит не очень убедительно. Да, они в Лиге Европы встрепенулись, но с кем питерцы играли-то? Они играли с теми, кто из себя ничего не представляет, поэтому не хочу ставить на алтарь победу "Зенита" в чемпионате России.
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