"Наполи" впервые в сезоне потерял очки, матч лидеров Серии А завершился без голов

Чемпионат Италии



9 тур



"Наполи" - "Интер"0:0

В главных европейских чемпионатах не осталось команд, идущих со 100-процентными показателями: в 9-м туре итальянского чемпионата "Наполи" прервал свою серию побед, притом не забил в Серии А впервые с февраля. Остановил команду Маурицио Сарри "Интер" Лучано Спаллетти, который остался на 2-й строчке с 23 очками при отставании от "Наполи" в 2 балла.: Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо, Аллан (Рог, 76), Гамшик (Зелиньски, 72), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Уна, 80): Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Шкриньяр, Миранда, Гальярдини, Кандрева (Канселу, 83), Фалеро, Валеро (Мариу, 71), Перишич, Икарди: Миранда, 66