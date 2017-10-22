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"Наполи" впервые в сезоне потерял очки, матч лидеров Серии А завершился без голов

В главных европейских чемпионатах не осталось команд, идущих со 100-процентными показателями: в 9-м туре итальянского чемпионата "Наполи" прервал свою серию побед, притом не забил в Серии А впервые с февраля. Остановил команду Маурицио Сарри "Интер" Лучано Спаллетти, который остался на 2-й строчке с 23 очками при отставании от "Наполи" в 2 балла.

Чемпионат Италии

9 тур

"Наполи" - "Интер"0:0


"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Жоржиньо, Аллан (Рог, 76), Гамшик (Зелиньски, 72), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Уна, 80)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Шкриньяр, Миранда, Гальярдини, Кандрева (Канселу, 83), Фалеро, Валеро (Мариу, 71), Перишич, Икарди

Предупреждения: Миранда, 66
Теги: Наполи Интер Спаллетти Сарри
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