Лучано Спаллетти: мои игроки заслуживают комплиментов

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с "Наполи" в девятом туре чемпионата Италии."Мои игроки заслуживают комплиментов. Вы можете сказать, что нам повезло, но я рад работать с моими игроками. Мы провели хороший матч, но могли бы сыграть лучше. "Наполи" отлично выступал. Иногда казалось, что мы играем против инопланетян. Бывают моменты, когда "Наполи" перемещает мяч со скоростью 1000 миль в час. Мы же учимся, делаем важные шаги вперед", - цитирует экс-наставника "Зенита" Football Italia.