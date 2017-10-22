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"Урал" - "Ахмат": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Ахмата" на матч 14-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Билоног, Глушков.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

Запасные: Гудиев, Плиев, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Лео.
Теги: Урал Ахмат
Сегодня, 13:19
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