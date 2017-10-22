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Олег Кононов: стараемся добиться баланса между обороной и атакой

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Уралом".

"Не могу сказать, что у нас получается тотальный контроль и дома, и уж тем более на выезде. Мы идем к этому, работаем над тем, чтобы улучшить игру. Но в большей степени добиваемся баланса между обороной и атакой. Как выходит – так выходит, но это показывает, что мы работаем, движемся по своему пути", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Ахмат Урал
Сегодня, 14:03
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
всё решится в центре..ну и-надежда на Сашу! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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