Олег Кононов: стараемся добиться баланса между обороной и атакой

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Уралом"."Не могу сказать, что у нас получается тотальный контроль и дома, и уж тем более на выезде. Мы идем к этому, работаем над тем, чтобы улучшить игру. Но в большей степени добиваемся баланса между обороной и атакой. Как выходит – так выходит, но это показывает, что мы работаем, движемся по своему пути", - сказал Кононов.