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Кучаев сыграет против "Зенита" с первых минут

ЦСКА объявил стартовый состав на матч 14-го тура РФПЛ с "Зенитом".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

Запас: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 15:23
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(1)
№10 Написал: попа жопа (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (1)

игра без нападения -товарняк на ничейку так пусть победит зеня они явно посильнее stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.10.2017
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Цитата: Skyline
5 защитниов 2 опорника гончаренко очкун


Господи откуда же столько дебилов....

из Питера...однако.. Силы Сибири..
Регистрация: 6.09.2013
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +3
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Смерть Зине - не в дрезине
В Кучаеве она.........
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Автобус предсказуемо.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
не 5 защитников. Щенников с Фернандесом будут крайних атакующих защитников играть.. а вот их будут страховать аж три центральных


Ну надо центр насыщать, с вами опасно играть в открытую. Головин тоже почти центральный. Они с Кучаем наверное ближе к флангам будут.
Регистрация: 10.10.2006
№5 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:42) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
не 5 защитников. Щенников с Фернандесом будут крайних атакующих защитников играть.. а вот их будут страховать аж три центральных
Регистрация: 27.08.2008
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
5 защитниов 2 опорника гончаренко очкун

Скорее 3-4-2-1
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 15:34) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Терять конечно есть что, но наигрывать молодежь надо...раз уж такая ситуация.
Пускай ребята растут.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
5 защитниов 2 опорника гончаренко очкун


Господи откуда же столько дебилов....
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:28) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
5 защитниов 2 опорника гончаренко очкун


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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