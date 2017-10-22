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"Зенит" назвал состав на матч против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

Запас: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Краневиттер, Дзюба.
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:29
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№10 Написал: перевод (Сегодня, 16:29) #
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Цитата: Сибирячок
Победы коням. А Шлюба баночник

Цитата: Сибирячок
Победы коням. А Шлюба баночник


мне так и не понятен столько разговоров о Дзюбе.Боаш имел фланг при этом супер фланг в лице Халка и Дзюба был не заменим,Луческу на фланг ставил Кокорина и Дзюба опять забивал голы,,Манчины решил и правильно решил,что Кокорин лучше в центре играет чем на фланге,а,Дзюба не фланговый игрок,и почему столько разговоров об этом так и не понял,Если Зенит "в следующем сезоне будет играть в лиге чемпионов уверен они купят игрока на подобие Халка и Дзюба будет востребован,нет Кокорин в любом случае будет в составе,если так же будет играть как в этом сезоне
Регистрация: 21.10.2016
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Дзюба так любил забивать ЦСКА, неужели Манчини никто не подсказал.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 16:15) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зеня,не подкачай!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:56) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Победы коням. А Шлюба баночник


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Пожалуй да, состав Манчини выбрал, как меньшее из двух зол, с учётом пресловутого лимита, Краневиттеру не находится место на поле, к сожалению. Но лучше Иванович справа, который и пас может выдать, и головой забить, и кросс сделать, чем "деревянный" Смольников. А собственно, вот скамейка Зенита, а кто из запасных может усилить? А никто, только замена по позиции, и это к вопросу о двух составах, тема, которую так любят помусолить "специалисты".
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: linesman Питер (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
ПОБЕДЫ! ЗЕНИТ! blush


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:43) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кроме Ерохина у Зенита состав будьте добры.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (11)

Ну, парни, давайте. Не подведите!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:35) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
атака выглядит устрашающе...посмотрим как оно пойдёт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи ЗЕНИТУ!! smile
Регистрация: 14.12.2016
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