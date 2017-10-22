Команда на взлёт! «Урал» врывается в еврокубковую зону, где ожидали увидеть «Ахмат»

Чемпионат России



14 тур



"Урал" - "Ахмат" 2:0

Голы: Димитров, 34, Евсеев, 83

Вывеска «Урал» – «Терек» несколько лет вызывала скандальную шумиху, но всё это в прошлом: от матча «Урал» – «Ахмат» можно было ожидать только бескомпромиссной и упорной борьбы в уже зимнем Екатеринбурге. Однако упорной борьбы не получилось, хозяева оказались ощутимо сильнее.Впечатления от прошедшей части сезона у болельщиков «Урала» и «Ахмата» различные, но на деле команды перед сегодняшним матчем разделяли всего 2 очка и победа могла кардинально изменить положение каждой. Однако в прошлом сезоне «Терек» дважды разгромил «Урал», а матч в Екатеринбурге получился незабываемым. Вадим Скрипченко, в отличие от Гончаренко, покинул свой пост уже после матча, усомнившийся в мотивации партнёров Чисамба Лунгу впоследствии сел в запас и летом был продан, а «герои» той встречи Арапов и Динга наблюдали за сегодняшней встречей уже с другим соперником – «Ахматом» – со скамейки.Судья сегодняшнего матча Алексей Николаев не так давно вызвал гнев Григория Иванова: наверняка вы помните, что в матче «Краснодар» – «Урал» на 95-й минуте в ворота гостей был назначен «липовый» пенальти. До сегодняшнего матча екатеринбуржцев он больше не судил, но чем закончил в прошлый раз, с того начал и эту встречу.Уже на 2-й минуте Меркулов проиграл позицию Роши, чем албанец, естественно, воспользовался. Даже с повтора трудно сказать, было ли здесь что-то большее, чем лёгкое подталкивание локтём, но Николаев занял сторону «Ахмата». Родолфо, являющийся штатным пенальтистом команды подошёл к мячу и запустил его в перекладину.Далее «Ахмат» играл будто бы забил пенальти: всё меньше атаковал, отошёл назад, рассчитывал на контратаки, фолил (в основном против несчастного Евсеева). Однако постепенно хозяйский перевес «Урала» перерос в нечто большее.Екатеринбуржцы настолько плотно захватили территорию и мяч, что гости думать забыли про собственные наступления. Да, в районе 20-й минуты Берише удался отличный проход по флангу и пас под удар Митришеву, но вскоре тот же Бериша обострил уже у своих ворот, сделав подарок Бикфалви.Возглавлял уральскую атакующую поступь, как и обычно, Эрик Бикфалви. Через румына шли все атаки команды, он великолепно контролировал мяч при продвижении его вперёд, но испытывал проблемы во взаимодействии с партнёрами. Если бы Бикфалви лучше чувствовал партнёров, а они под него лучше открывались, то «Ахмату» пришлось бы совсем тяжко.В первой половине тайма «Урал» хотел пройти оборону «Ахмата» какими-то совсем барселонскими стеночками и перепасовками, которые пытался поставить «Краснодару» Кононов. Но в Грозном у Олега Георгиевича пока мало что получается. Он был как никогда активен на бровке, но всё без толку: «Урал» владел подавляющим преимуществом, превосходил соперника во всех единоборствах и возвращал себе мяч сразу после потери.Дмитрий Шнякин уже поднадоел с этим каламбуром, но здесь он оказался применим как никогда. Димитров получил мяч на правом фланге, смело протащил его в центре и не менее смело пробил. Удар у болгарина вышел так себе, но Городов сыграл так, будто впервые встал в ворота, кулаки отбив мяч себе между ног. Гол был забит с одной стороны из-за грубейшей ошибки голкипера, а с другой – из-за подавляющего преимущества «Урала», которое должно было отобразиться на табло, пусть и таким способом.Тем временем, бывшему голкиперу «Терека» Ярославу Годзюру, отданному летом в «Урал», больше не угрожал Заур Садаев. Кононов сменил нападающего на Лео уже в 1-м тайме явно не из-за травмы и даже не из-за индивидуального провала Заура. Просто надо было что-то делать, смотреть на своих подчинённых, сливающих каждый эпизод на своей половине поля (до чужой они просто не добирались), тренер больше не имел права.Было предсказуемо, что после перерыва игра пойдёт по-другому. Просто потому что «Урал» не мог весь матч поддерживать такой темп и уровень ведения единоборств, а «Ахмат» – команда Премьер-лиге, которая что-то да может.Однако «чего-то» было всё-таки мало. За первую половину второго тайма «Тереку» удались несколько неплохих атак, команда однозначно прибавила, но не прибавить по сравнению с тем, что мы видели в 1-м тайме, было очень трудно. Уциев бил с угла вратарской, Лео – с линии штрафной. Кроме того, бразилец забил незасчитанный гол из 2-метрового офсайда, который мог помочь только в плане известной приметы о найденной дороге в ворота. На деле защитники «Урала» в том эпизоде (да и в целом по матчу) контролировали всё.Минуты с 75-й над стадионом пошёл снежок, что не оказало большого влияния на игру. Однако приход футбольной зимы «Урал» отметил на славу: команда не стеснялась атаковать позиционно, довела мяч до Евсеева через Димитрова, Бумаля и Кулакова, а экс-зенитовец великолепно обыграл Семёнова и рикошетом от Анхеля решил исход встречи. В дальнейшем опасные атаки проводил только «Урал», который при должном исполнении мог довести дело до разгрома.Екатеринбургский комментатор (именно екатеринбургский, в условиях экономии «Матч-ТВ» ищет комментаторов в регионах) несколько раз повторил, что «Уралу» сегодня очень повезло. Возможно – тут и перекладина Родолфо, и ошибка Городова, и рикошет Анхеля. Но на это везение «Урал» абсолютно точно наиграл, имея подавляющее преимущество в 1-м тайме и контролируя ход 2-го.Олег Кононов перед матчем заявил, что команда находится в пути поиска игры, но возникает впечатление, что тренер, изначально непонятно почему оказавшийся в совершенно неподходящем ему по темпераменту месте, в окружении бразильцев, албанцев и чеченцев с пути сбился.Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, (Фидлер, 70), Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, (Глушков, 75), Бикфалви.Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Бериша, Роши, (Раванелли, 73), Швец, (Бацуев, 90), Исмаэл, Садаев, (Лео Родригес, 39), Митришев.Швец, 6, Бумаль, 28, Семёнов, 58, Ильин, 63, Бериша, 90+1