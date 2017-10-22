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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов: договорились, что каждый матч должен быть как последний
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.
Любая победа важна. Сегодня выиграли, все очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний. Настрой и хорошая игра. В первом тайме старались сохранить результат. В любом случае мы атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику", - сказал Тарханов.
Любая победа важна. Сегодня выиграли, все очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний. Настрой и хорошая игра. В первом тайме старались сохранить результат. В любом случае мы атаковали и забили еще один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику", - сказал Тарханов.
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